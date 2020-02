Alimentele pe care ar trebui să le consumi zilnic și cum te ajută ele

Alimentele esențiale pentru organismul uman sunt cele care îți oferă o cantitate cât mai mare de nutrienți și vitamine pentru o stare de sănătate perfectă. O dietă echilibrată nu înseamnă abținere sau reducere strictă a anumitor produse, ci consumul cât mai variat de fructe, legume și carne. De asemenea, eliminarea din alimentație a mâncărurilor intens procesate te va ajuta să te concentrezi pe obiceiurile sănătoase. Iată câteva dintre alimentele pe care le poți consuma zilnic:

Citrice

În sezonul rece, consumul de portocale si clementine reprezintă o sursă importantă de vitamina C. Aceasta nu doar că-ți întărește sistemul imunitar, dar te ajută și să te bucuri de o piele cu aspect sănătos și luminos. De asemenea, citricele pot juca un rol și în arderea grăsimilor și a caloriilor. Încearcă să le consumi întregi și să eviți a le transforma în sucuri, deoarece lipsa fibrelor din fructe va obliga organismul să asimileze cantități mai mari de zahăr.

Fulgi de ovăz

La micul dejun este recomandat să consumi ovăz sub formă de terci, în combinație cu fructe bogate în fibre și proteine, precum cele de pădure. Această combinație ajută la păstrarea unui nivel optim al colesterolului și reprezintă o opțiune sățioasă datorită cantității bogate de fibre. Poți să pregătești terciul rapid, la cuptorul cu microunde, după ce ai adăugat peste fulgii de ovăz puțin lapte de migdale sau de soia.

Ciuperci

Aceste legume minune trebuie introduse cât mai des în alimentație datorită mulțimii de nutrienți pe care le conțin. Acestea sunt o sursă excelentă de potasiu, vitamina B, vitamina D, antioxidanți și fibre. O porție de ciuperci conține 119% din doza zilnică recomandată de vitamina D. Acestea pot fi gătite atât la cuptor sau în tigaie, dar și tăiate direct în salate. Atenție la ciupercile cumpărate din piețe. Unele soiuri culese de cei care le vând pot fi otrăvitoare sau contaminate.

Avocado

Avocado este de ani buni cunoscut ca fructul care le are pe toate. Fibrele pe care le conține sunt perfecte pentru micul dejun, așa că încearcă să îl consumi cât mai des în combinație cu felii de pâine cu brânză cottage și semințe sau sub formă de guacamole. Grăsimile monosaturate pe care le conține avocadoul îl fac o opțiune bună pentru cei care trebuie să-și țină colesterolul sub control.

Ouă

Subiectul ouălor a fost dezbătut de multe ori de-a lungul timpului. Beneficiile acestora pentru sănătate sunt, totuși, dovedite științific. Nici gălbenușul ouălor nu este dăunător, deoarece conține o cantitate însemnată de vitamina B12 și vitamina A. Colina este o altă vitamină care se găsește în gălbenuș și este recomandată în cazul femeilor însărcinate, în tratarea hipertensiunii arteriale sau a ulcerului gastric. Cel mai sănătos mod de preparare a ouălor este prin fierbere, dar poți folosi și metoda de poșare.

Kiwi

Cu o concentrație mare de vitamina C, kiwi este fructul ideal pentru iarnă. În sezonul rece ai nevoie de cât mai multe alimente care îți oferă protecție și gust, iar acesta este unul dintre cele care nu au voie să lipsească dintr-o salată de fructe. Un kiwi conține și aproape la fel de mult potasiu precum o banană. Caută-i pe cei mai moi și consumă-i fără a-i procesa.

Alimentele de care poți să te bucuri în fiecare zi sunt ușoare, dar hrănitoare. Urmărește ca fiecare masă să fie cât mai variată și să consumi cât mai rar acele preparate de care ar trebui să te ferești în mod normal.

Sursa foto: unsplash.com

(P) Material publicitar realizat împreună cu Mega Image