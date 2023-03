7 schimbări ale organismului care pot apărea odată cu menopauza

Sursa: Pexels

Vine o vreme în viața oricărei femei când își va căuta telefonul, bombănind și luminând poșeta chiar cu lanterna smartphone-ului declarat dispărut, și când va petrece suspect de mult timp cu capul în frigider. Aceasta este vremea menopauzei. Pare o etapă promițătoare la o primă vedere – hei, gata cu absorbantele, tampoanele și cupele menstruale, no more sterilet sau anticoncepționale! Doar că nu apuci să te bucuri prea mult, pentru că în organismul tău se întâmplă tot felul de lucruri.

Estrogenul sună retragerea și părăsește cetatea, nu cu surle și trâmbițe, ci cu palpitații și bufeuri, alături de o cohortă de alte simptome greu de ignorat. Unde mai pui și că o face înceeeet, pe parcursul a 10-15 ani, timp în care trebuie să înveți să te obișnuiești cu efectele modificărilor hormonale și să le gestionezi cum poți mai bine.

Fiecare femeie experimentează în mod diferit această tranziție, atât ca diversitate a simptomelor, cât și ca intensitate. Există, însă, o schimbare comună: încetarea ovulației și dispariția menstruației. Despre aceasta și alte 6 simptome ale menopauzei vorbim în următoarele rânduri:

Încetarea ciclurilor menstruale

Dacă perimenopauza apare neprogramată, neinvitată și nedorită în viața ta, undeva între 40 si 44 de ani, iar simptomele pot fi dificil de diagnosticat corect, menopauza are, măcar, avantajul transparenței: știi că s-a instalat confortabil după 12 luni consecutive de absență a ciclurilor menstruale.

Bufeuri

În timpul menopauzei, nivelul hormonilor din organism fluctuează. O scădere a estrogenului transmite hipotalamusului mesajul că ești supraîncălzită, iar acesta, plin de zel, face tot posibilul să remedieze problema. Așa că vasele de sânge se dilată ca să radiezi mai multă căldură, iar glandele sudoripare lucrează la intensitate maximă, că doar transpirația te răcorește cel mai repede, nu? Acum înțelegi că minivacanța din frigider, de la începutul articolului, nu era o glumă.

Transpirații nocturne

Transpirațiile nocturne sunt tot bufeuri, dar pentru că se petrec noaptea, au un impact mai puternic. În special asupra pijamalelor și așternuturilor, pe care probabil va trebui să le schimbi mai des decât ți-ai dori.

Lipsa libidoului

La menopauză, unele femei se confruntă cu o nevoie acută de a spăla podelele sau de a urmări un film plictisitor până la sfârșit, tocmai atunci când partenerul le întreabă dacă sunt gata să meargă la culcare. Altele aruncă imediat mopul și închid televizorul, dar le este mult mai greu sau chiar imposibil să ajungă la climax.

Tot iureșul hormonal din organismul tău poartă vina pentru un sex drive prea molcom sau inabilitatea de a atinge orgasmul, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți acum la plăcerea sexuală. Un supliment pentru combaterea lipsei libidoului te ajută să recuperezi dorința, iar o jucărie sexuală clitoridiană te conduce pe drumul cel mai scurt către orgasm.

Dispareunie

Dispareunia, adică durerea în timpul sexului penetrativ, poate fi cauzată de subțierea pereților vaginali în urma scăderii nivelului de estrogen din procesul menopauzei. Acesta poate fi și unul dintre motivele scăderii dorinței sexuale despre care am vorbit mai sus. Adaugă la kitul pentru plăcerea sexuală la menopauză și un lubrifiant, care va reduce disconfortul din actul sexual.

Tulburări de memorie

Problemele de memorie sunt un simptom frecvent întâlnit la femeile cu vârsta cuprinsă între 33 și 55 de ani, arată un studiu din 2011 [1]. Se poate întâmpla să rătăcești obiecte, să uiți cuvinte, nume, evenimente și, cel mai grav, parolele care-ți deschid calea către universul socializării digitale.

Insomnie

Tulburările de somn se intensifică în perioada menopauzei și devine din ce în ce mai greu să rămâi adormită [2]. Nici nu-i de mirare, dacă te confrunți cu transpirațiile nocturne.

Odată ce-ai deschis ochii în miezul nopții, după ce pornești aerul condiționat, încep să apară anxietățile, te întrebi ce se întâmplă cu corpul tău și care o fi oare parola de la contul de Twitter. Somnul se retrage politicos – „mă scuzați, doamnă, nu știam că sunteți atât de ocupată”- iar tu faci noapte albă și cauți înfrigurată (pentru că și transpirațiile reci sunt un simptom al menopauzei, bineînțeles) pe internet posibilele cauze ale tuturor schimbărilor bizare care te asaltează în ultimul timp.

Simptomelor de mai sus li se adaugă și altele, precum uscarea pielii, pierderea părului în anumite locuri și apariția lui în altele (precum bărbia), scurgerile vaginale, creșterea în greutate și accesele de furie. Dar nu te speria, toate aceste simptome pot fi gestionate într-un fel sau altul.

Disclaimer: Este bine să te informezi, dar și mai bine este să-ți faci o programare la medic. Până la consult, notează toate simptomele cu care te confrunți, precum și intensitatea acestora. În felul acesta veți putea stabili împreună cel mai potrivit tratament pentru schimbările apărute în organismul tău odată cu menopauza.

