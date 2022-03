2 ani de Juice Plus+ în România

O campanie aniversară care aduce plus-valoare angajamentului companiei pentru furnizarea de produse pentru viața pe plus +

Juice Plus+, una dintre cele mai mari companii de nutriție și wellbeing din lume, care activează în 28 de țări, a marcat de curând doi ani de activitate în România prin angajamentul de a inspira și educa pentru un stil de viață echilibrat, sănătos și împlinit pentru toate vârstele.

Juice Plus+ este o companie vizionară care a plasat nutriția sănătoasă în centrul filosofiei sale de business. Folosind cele mai bune fructe și legume întregi, produsele sale pot completa cu succes aportul ideal de nutrienți și vitamine de care organismul nostru are nevoie, în fiecare zi, pentru a funcționa optim.

”Încă de la început, am răspuns nevoii românilor de a avea o mai bună grijă de vitalitate prin produse înalt-calitative, pe bază de plante, a căror menire este să aibă un aport nutrițional care să reducă la maximum diferența dintre ceea ce oamenii mănâncă și ce ar trebui să mănânce pentru a-și proteja sănătatea. Ne propunem să fim în continuare un model de inspirație și motivație pentru românii care fac parte din povestea Juice Plus+ și care își doresc un plus de energie pentru stare de bine, zi de zi”, a evidențiat Angela Căpățînă, Regional Sales Manager România.

Porția zilnică de bine

Experții în sănătate ne recomandă să consumăm cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi, ceea ce poate fi o provocare atunci când avem un program încărcat, dar și când preferințele noastre culinare sunt atât de variate.

”Juice Plus+ este cel mai bun lucru după fructe și legume. Produsele noastre, inclusiv capsulele Juice Plus+ cu amestec din fructe, legume și fructe de pădure și Shake-urile Juice Plus+ Complete, împărtășesc o filozofie nutrițională comună prin care ies în evidență pe piață: un accent pe alimente integrale, nutriție pe bază de plante, astfel încât să te poți simți încrezător în legătură cu ceea ce pui în corpul tău. Produsele Juice Plus+, care sunt vegane sau vegetariene, fără gluten, făcute fără ingrediente OMG, conțin, de asemenea, o mare varietate de ingrediente derivate din plante și nutrienți complementari. În produsele, programele și inițiativele Juice Plus+, cu toții găsim porția zilnică de energie, vitamine, nutrienți, acizi grași, fructe, legume, decizii inspirate, alegeri sustenabile, porția zilnică de bine”, a explicat Angela Căpățînă.

Toate ingredientele din produsele Juice Plus+ sunt recoltate atunci când sunt complet coapte printr-o procedură proprie de uscare și preparare a sucului. Aceasta elimină apa și componentele inutilizabile, concentrând uşor materialele vegetale, ceea ce înseamnă că produsele au în compoziție cât mai multe substanţe nutritive în forma lor naturală. Produsele Juice Plus+ au certificarea Informed Choice și sunt testate riguros pentru peste 200 de substanţe dopante interzise, ceea ce le face excelente și pentru atleți. Eficiența produselor Juice Plus+ este dovedită și de studiile de specialitate efectuate de companie și terți.

Gama de produse disponibilă în România se concentrează pe capsule, shakes, batoane, jeleuri și supe, disponibile atât individual, cât și sub formă de pachete, grupate strategic pentru maximizarea beneficiilor.

Accentul pe comunitate a modelat și unicizat businessul

Juice Plus+ a adus în România și acest model inspirațional de business, care presupune activități de tip part-time și câștiguri flexibile prin promovarea unei alimentații corecte și a unui stil de viață sănătos.

”În misiunea de a inspira și ghida către un stil de viață sănătos, avem nevoie de parteneri care să ne împărtășească valorile și preocupările și care, pas cu pas, bine informați și motivați, plusează către stare de bine, zi de zi, alături de comunitatea din care fac parte.” – Valentina Cucinotta, Regional Director, Southern Europe, despre rolul esențial al Partenerilor Juice Plus+.

De la o alternativă mai sănătoasă, la un stil de viață

Strategia pas cu pas, recomandată de experții în sănătate, echipa și partenerii Juice Plus+ în atingerea obiectivelor de alimentație sănătoasă, de vitalitate și wellbeing, este reflectată și în modelul de creștere a businessului pe piața din România: construirea treptată și sigură a unei comunități închegate, o comunicare aliniată la mesajul global, cu relevanță locală, aplecare atentă asupra nevoilor și feedbackului consumatorilor români cu ajutorul echipei de suport și oportunități de învățare, creștere profesională și loializare, deschise atât partenerilor Juice Plus+, cât și cumpărătorilor.

”Prin investiții în vizibilitatea brandului, ne propunem ca în următorii ani, Juice Plus+ să nu fie doar la confluența discuțiilor despre alternative mai sănătoase la fast-food și alimente procesate, ci să devină un loc de acțiune. Împreună cu fiecare membru al echipei noastre, cu fiecare partener și client, construim, cu #OneSimpleChange un viitor în care stilul de viață sănătos să fie o opțiune normală, la îndemână, pentru fiecare”, concluzionează Valentina Cucinotta.

„Suntem încântați să ne continuăm expansiunea globală prin intrarea pe noi piețe la începutul acestui an – Portugalia, a 27-a piață a noastră și Republica Cehă, a 28-a piață la nivel global. Trăim vremuri fără precedent și suntem încântați să aducem produsele noastre cu adevărat excepționale, bazate pe știință în întreaga lume, prin lanțul nostru de aprovizionare de clasă mondială, susținut de comunitatea bazată pe misiune de peste 200.000 de parteneri independenți de vânzări și 1,2 milioane de clienți.” – Stuart Kronauge CEO al Juice Plus+.

Despre Juice Plus+

Compania Juice Plus+ este o companie globală de sănătate și wellness, cu misiunea de a inspira o viață sănătoasă în întreaga lume. Acesta operează pe 28 de piețe la nivel internațional și este susținută de o comunitate formată din peste 200.000 de parteneri independenți de vânzări și peste un milion de clienți.

Juice Plus+ este prezentă în România din anul 2020.