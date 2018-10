Actrița Ruby Rose, desemnată cea mai periculoasă celebritate online

Actrița și modelul Ruby Rose a fost desemnată cea mai periculoasă celebritate pe care o poți căuta pe internet deoarece rezultatele căutărilor pot expune calculatoarele la site-uri pline de viruși.

Potrivit companiei de securitate cibernetică McAfee, starul de televiziune Kristin Cavallari se află pe locul secund, în timp ce actrița Marion Cotillard este pe locul trei.

Ruby Rose, a 12-a personalitate cu acest titlu

Rose, cunoscută pentru aparițiile sale din filmul „Orange is the new black” și una dintre cele mai stylish vedete din ultimii ani, este cea de a 12-a personalitate încoronată cu acest titlu.

„Așadar, fie că vrei să vezi ce a mai făcut Ruby în ultimul episod din „Orange is the new black”, sau ce a purtat Kristin Cavallari pe covorul roșu al ultimelor premii decernate, să te asiguri că vei căuta pe internet în siguranță”, a declarat purtătorul de cuvânt al McAffe, Gary Davis.

Cea mai periculoasă celebritate de anul trecut, cântăreața Avril lavigne, a ieșit anul acesta pe locul 30, în timp ce Adele se află pe poziția 21, urmată de Shakira pe 27.

Pentru a se asigura că activitatea pe internet este sigură, Davis le-a recomandat utilizatorilor să evite vizitarea unor website-uri care ar putea conține viruși, să își updateze constant aplicațiile și să investească în securitate.

Top 10 cele mai periculoase celebrități online

Ruby Rose Kristin Cavallari Marion Cotillard Lynda Carter Rose Byrne Debra Messing Kourtney Kardashian Amber Heard Kelly Ripa Brad William Henke

