Actori care au detestat să își sărute partenerii pe marile ecrane

Foarte multe filme au rămas în istorie pentru săruturile pe care actorii și le-au împărtășit pe marele ecran. Deși par să fie momente încărcate de pasiune, atracție și iubire, în spatele acestor scene stau determinarea, dedicația și răbdarea.

Și există câțiva actori renumiți care au afirmat că a fost un chin să își sărute partenerul din film.

Will Smith

Să îl săruți pe Will Smith pare un vis, dar pentru el pasul făcut cu Eva Mendes în filmul „Hitch” a fost îngrozitor.

Pentru că actița avea emoții, și-a găsit confortul în mâncarea preferată: sandwich cu ton și extra ceapă. Iar acest fel de mâncare îi făcea respirația să miroasă îngrozitor, lucru care i-a tăiat tot cheful lui Smith.

Totuși, Eva a consumat apoi o cutie întreagă de bomboane mentolate, iar scena a ieșit grozav.

Tony Curtis

Poate nu vă sună cunoscut, dar actorul T|ony Curtie este cel care a sărutat-o pe Marilyn Monroe în filmul „Some Like It Hot” în 1959.

Întrebat cum a fost să o sărute pe frumoasa blondă, el a răspuns: „ca și cum l-aș fi sărutat pe Hitler”.

În 2008, el a retras răspunsul, afirmând că a fost o glumă.

Totuși, el a vorbit despre faimoasa scenă, când cei doi stăteau pe o canapea, precizând că Monroe era mult prea agresivă pentru el.

„Sărutul a fost îngrozitor. Aproape m-a sufocat în momentul în care și-a îndesat limba în gâtul meu”, a spus atunci Curtis.

Joanna Lumley

Joanna Lumley este actrița norocoasă care l-a sărutat pe Leonardo DiCaprio în filmul „Lupul de pe Wall Street” în anul 2013. Dar se pare că aceasta nu a fost deloc încântată deoarece a fost nevoită să tragă scena de vreo 15 ori.

„L-am sărutat pe Leonardo DiCaprio, de vreo 15 ori de fapt. Dar să vă spun un secret. Nu este amuzant să săruți actori, deloc. Sunt atât de multe scene și trebuie să mestecați amândoi atât de multă gumă. Este ca și cum ai săruta pe cineva la dentist”, a explicat Lumley.

Matt Demon

Mulți visează să îi fure un sărut Angelinei Jolie, dar Matt Damon a fost norocosul care i-a atins buzele în filmul „The Good Shepherd” în anul 2006.

Totuși, scena nu a fost prea plăcută pentru Matt, iar motivul l-a dat chiar el în cadrul unui interviu.

„Suntem vechi prieteni așa că a fost ca și cum mi-aș fi sărutat sora: foarte ciudat și în general îngrozitor”, a descris Matt Damon scena.

El a fost deranjat de această scenă cu atât mai mult cu cât, pe atunci, Joilie era măritată cu cel mai bun prieten al actorului, Brad Pitt.

Helena Bonham Carter

Există o mulțime de factori care pot face ca o producție să fie un total dezastru. Dar cel mai dificil pentru Helena Bonham Carter a fost să îl sărute pe Woody Allen în filmul „Mighty Aphrodite” din 1995. Se pare că actorul era un obsedat de control încât comportamentul lui a repugnat-o.

„Îți spune în față câteva feluri în care nu vrea să fie sărutat. Fără schimb de lichide. Poate fi un pic ofensator deoarece nu face niciun fel de efort. Este ca și cum ai săruta Zidul Berlinului”, a declarat actrița.

Orlando Bloom

Zoe Saldana poate părea cea mai norocoasă femeie din lume pentru că l-a sprutat pe Orlando Bloom în filmul din 2004 „Haven”. Însă Bloom nu s-a simțit așa norocos.

În 2006, el a declarat pentur revista People că Saldana avea un iubit în viața reală care venea mereu pe platourile de filmare, iar acest lucru a fost mult prea ciudat pentru el.

„Detestam să o sărut pe Zoe! Mă gândeam doar: te rog, scoate-ți limba din gura mea! Iubitul tău stă chiar aici. Majoritatea oamenilor se gândesc că este grozav să săruți staruri atât de frumoase. Dar este mereu ciudat”, a explicat Bloom.

În același timp, Zoe Saldana a afirmat că sărutul cu Orlando a fost „scârbos”.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a fost atât de emoționată că trebuia să îl sărute pe atunci însuratul Chris Pratt în filmul „Passengers” în 2016 încât a avut nevoie de alcool pentru a prinde curaj.

Dar, din nefericire pentru ea, alcoolul doar i-a mărit starea de anxietate.

„Eram și mai nervoasă când ajungeam acasă deoarece nu știam ce am făcut”, a declarat ea pentru Hollywood Reporter.

„El era însurat și era pentru prima dată când am sărutat un bărbat însurat, iar vina este cel mai îngrozitor sentiment pentru stomac. Știu că ăsta era job-ul meu, dar nu îi puteam spune stomacului meu asta. Așa că am sunat-o pe mama și i-am zis să îmi spună că este în regulă. Am fost foarte vulnerabilă. Vrei să faci totul cu adevărat, vrei să fie totul real, dar atunci.. Niciodată nu am fost așa vulnerabilă”, a declarat actrița.

Ryan Gosling și Rachel McAdams

Nu doar că Ryan Gosling și Rachel McAdams au detestat să se sărute în drama romantică „The Notebook”, dar cei doi au urât să lucreze împruenă.

Se pare că sentimentele negative pe care le nutreau unul pentru celălalt au fost atât de puternice încât Gosling a cerut la un moment dat înlăturarea ei din film și să fie înlocuită cu o altă actriță.

Nick Cassavetes, regizorul filmului, a vorbit despre această întâmplare în 2014.

„Îmi spune, vrei, te rog, să o scoți de aici și să aduci altă actriță să repete cu mine în afara camerelor? Nu pot. Nu pot să o fac cu ea. Nu obțin nimic din asta”, a povestit regizorul că i-ar fi spus atunci Ryan Gosling.

Cei doi au rămas însă protagoniștii filmului, care a devenit cel mai important din carierele lor. Ba chiar mai mult, pelicula este una dintre cele mai romantice drame din toate timpurile.

Sursă foto: Captură video