Will Smith a împlinit 51 de ani. Cum arăta actorul la începutul carierei

A început ca rapper, având numele de scenă The Fresh Prince. Dar faima a cunoscut în 1990, când a apărut în seria de televiziune The Fresh Prince of Bel-Air, ce a rulat timp de șase sezoane, până în 1986.

După încheierea serialului, Smith a ajuns pe marile ecrane, unde a jucat în filme blockbuster.

Roluri notabile a avut în filme precum „Men in Black”, „Hancock”, „After Earth”, ”I am Legend”, și acum în „Alladin”, unde l-a interpretat pe Duhul din lampă.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Will Smith de-a lungul carierei sale.

Sursă foto: Shutterstock, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro