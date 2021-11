Vlad Gherman (27 de ani) și Cristina Ciobănașu (24 de ani) s-au despărțit la începutul anului 2021, după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. Cristina formează de câteva luni un cuplu cu un tânăr numit Alexandru Mureșan. Recent, pe YouTube, Vlad a spus cum se simte la aproape un an de la despărțirea de actriță.

Vlad Gherman, despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Am reușit să ies din depresia aia”

„A fost, probabil, cel mai greu lucru prin care am trecut. Clar despărțirea asta și-a lăsat amprenta asupra mea. Ce pot să vă spun acum, la câteva luni bune de la despărțire, e că sunt bine. Viața fără Cris este una cât se poate de normală, de firească. Se întâmplă lucruri bune, poate lucruri mai puțin bune, dar viața merge înainte”, a început Vlad.

„Mă bucură faptul că am reușit să ies din depresia aia, să fac lucruri pentru mine. Scot a doua piesă, abia aștept să o auziți și voi. Trebuie să-i filmez clip. Fac lucruri pentru mine, nu stau nicio secundă și mi se pare că se leagă lucrurile foarte frumos. Până la urmă, asta e tot ce contează”, a încheiat actorul.

În același videoclip, Vlad a spus că, dacă ar fi nevoit, ar accepta să joace din nou un cuplu alături de Cristina. „Asta este meseria noastră, o respectăm și atunci, dacă ar fi o poveste de dragoste, am juca-o ca și cu oricine altcineva”, a spus actorul. „Nu aș avea nicio problemă pentru că e vorba de meserie”, a răspuns și actrița, aflată pe platourile de filmare alături de Vlad.

„Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, a declarat fostul cuplu în februarie 2021.

Cristina a dezvăluit ce a făcut cu inelul de logodnă primit de la Vlad. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție. Va rămâne în inimile noastre unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. Inelul l-am pus într-o cutie cu amintiri, cutia noastră cu amintiri comune. Atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte o să fie acolo”, a povestit Cristina.

