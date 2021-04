Pe 1 februarie 2021, Vlad Gherman (27 de ani) și Cristina Ciobănașu (24 de ani) au confirmat că s-au despărțit după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. Recent, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, actorul a vorbit despre împăcare.

Vlad Gherman a vorbit despre împăcarea cu actrița Cristina Ciobănașu

„Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, a declarat cuplul imediat după despărțire.

În colaborare cu Liviu Teodorescu, Vlad a lansat piesa Până să te pierd, despre relația lui și a Cristinei. „Piesa asta nu schimbă cu nimic situația [statutul relației]. A fost concepută la scurt timp după despărțire pentru că am vrut să închei acest capitol frumos din viața mea printr-o manieră artistică.

Așa s-a născut piesa. (…) N-am avut un scop. Să scot piesa că poate o să mă împac cu Cris, nu. Multă lume m-a întrebat dacă ea știa de melodie. Logic că știa. M-am gândit cum ar fi fost să nu îi zic nimic și să o vadă în online. Dar nu. I-am arătat-o, am întrebat-o cum i se pare. S-a emoționat”, a spus Vlad la Xtra Night Show.

„Până să te pierd de tot

Zi-mi dacă-i vreo șansă

Să spun sau să fac ceva

Să te întorc

Până să te pierd de tot

Zi-mi dacă-i vreo șansă

Să-ți fac cumva inima

Să bată la loc

Până să te pierd de tot…

Până să te pierd de tot…”, este refrenul piesei.

„Lucrăm împreună. Deși despărțirea a fost de comun acord și una matură, sentimentele au fost foarte puternice. E greu să zici gata, am trecut peste. Avem momente când picăm, când ne sunăm seara. (…) Sunt lucruri firești. Da, ne-am vizitat. Am văzut episoade împreună din serialul Adela. Ne vedem, povestim”, a mai spus Vlad.

Cristina a dezvăluit ce a făcut cu inelul de logodnă primit de la Vlad. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție.

Va rămâne în inimile noastre unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. Inelul l-am pus într-o cutie cu amintiri, cutia noastră cu amintiri comune. Atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte o să fie acolo”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.

Vestea despărțirii celor doi a surprins nu numai publicul, ci și familiile actorilor. Vlad Gherman a dezvăluit că părinții lui au acceptat cu greu că el nu mai este într-o relație cu Cristina.

„Tot pun întrebări. Dar de ce, de ce, de ce? Este obositor. Am ajuns, sincer, să nu le mai răspund. Sau le răspund la câteva zile. Deci, mama, tata, vă iubesc, știți asta.

E mai bine să vorbim mai rar. În rest da, am stat toată perioada asta ba la sora mea, ba la vărul meu, mă duc la psiholog”, mărturisea actorul în februarie, pe YouTube.

