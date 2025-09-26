Vica Blochina s-a reprofilat. A urmat cursuri de psihonumerologie în Rusia, iar acum predă în România

Vica Blochina (50 ani) a decis să își schimbe meseria, astfel că a urmat niște cursuri în Rusia, iar acum și-a luat diploma de psihonumerolog. Mai mult, vedeta a început să țină cursuri online, dar cei care vor să studieze alături de aceasta trebuie să scoată o sumă consistentă de bani din buzunar.

Vica Blochina și-a luat diplomă de psihonumerolog

Vica Blochina și-a dus pasiunea la un nou nivel și a transformat-o în meserie. Astfel, fosta balerină a studiat în Rusia și a reușit să își ia diploma în psihonumerologie, iar acum oferă cursuri online. Mai mult, vedeta a fondat brandul Cheia Vieții (Keya VIETY) și Academia de Psihonumerologie, unde transmite cunoaștere sacră și aplicată.

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România”, a declarat Vica Blochina pentru Wowbiz.

„Eu am deja primii elevi care fac consultații, care învață de la mine de un an. 20% dintre cursanți sunt români care trăiesc în străinătate: în Europa, în Arabia Saudită, în SUA, în Canada, în Japonia… Cursurile sunt online, e mai comod, și țin șase ore. Când predau seminarii în weekend durează șase ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii”, a precizat fosta balerină.

Câți costă cursurile fostei balerine

Vica Blochina a dezvăluit și cât au costat-o cursurile făcute în Rusia, dar și câți bani le cere cursanților săi.

„La mine, cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump. Ideea pentru mine e să înțeleagă oamenii și să-și permită oricine. Un modul costă, adică un curs pe weekend, între 300 și 500 de lei. Dacă vor să facă și consultație, atunci 500 de lei. În mod normal, consultația față în față este 500 de euro”, a dezvăluit ea.

Pe de altă parte, Vica Blochina spune că ea a plătit mii de euro pentru a deveni psihonumerolog.

„Ultimul curs pentru care eu am plătit a fost 2.000 de euro, altul a fost 3.700 de euro. Când am fost fizic în Turcia, m-a costat 4.000 de euro. Multe lucruri le fac pro bono, pentru că dorința mea e să învețe cât mai multă lume din România și să înțeleagă. Eu nu sunt psiholog, nu sunt psihiatru. Eu sunt psihonumerolog. Este o meserie care există în Europa, iar eu mi-am schimbat viața radical datorită ei. Omul când află cifrele se schimbă. Și asta e cea mai mare satisfacție pentru mine”, a mai spus fosta balerină.

