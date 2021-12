Vica Blochina, accident rutier cu o betonieră. „Nu am văzut, s-a urcat pe mine efectiv!”

Vica Blochina (46 de ani) a fost implicată într-un accident rutier în București. Mașina de lux a fostei iubite a lui Victor Pițurcă a fost acroșată de o betonieră. Din primele spuse ale Vicăi, șoferul betonierei nu era atent la drum, el fiind ocupat să stea pe telefon.

Potrivit cancan.ro, Blochina nu a dorit inițial să facă o înțelegere amiabilă cu șoferul betonierei, dar apoi s-a răzgândit:

„Vorbea la telefon unul pe basculantă și a intrat în mine. Nu am văzut, s-a urcat pe mine efectiv. Mi-a făcut mașina praf. Amiabilă am făcut.”

În urmă cu câteva luni, Vica a mai trecut printr-un accident auto după ce i s-a făcut brusc rău la volan. Fosta balerină spunea atunci că a leșinat la volan, a avariat serios mașina pe partea dreaptă și s-a accidentat la un picior.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, dezvăluia la momentul respectiv Blochina, pentru click.ro.