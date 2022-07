Surprize în noul sezon „Te cunosc de undeva”. Primele nume de vedete care ar participa în viitoarea ediție

În curând vor începe pregătirile pentru filmarea noului sezon al show-ului “Te cunosc de undeva”, de la Antena 1.

Conform fanatik.ro, producătorii emisiunii au făcut deja o listă cu vedetele care vor participa în sezonul 18 “Te cunosc de undeva”, care va difuzat în această toamnă.

Așa cum ne-am obișnuit, prezentatorii emisiunii vor fi tot Pepe și Alina Pușcaș. Printre primii concurenți ai noii ediții s-ar număra Connect-R, Rona Hartner, Johnny Romano, Shift, Sore, Liviu Teodorescu, dar și WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022. În plus, spune sursa citată mai sus, pe lista vedetelor s-ar mai afla și soții Natanticu (Eliza și Cosmin), Lidia Buble și Nicolai Tand.

Câștigătorii sezonului 17 al show-ului “Te cunosc de undeva” au fost Emi și Cuza, de la Noaptea Târziu. Ei au obținut cel mai amre punctaj după o transformare de seznație în Robbie Williams. Ceilalți concurenți care s-au luptat pentru marele premiu au fost Carmen Chindriș & Romică Țociu, Ilona Brezoianu & Florin Ristei și Alexia Țalavutis & Dima Trofim.

După ce au devenit învinători, Cuza și Emi le-au răspuns celor care le-au criticat momentul artistic, spunând că nu ei meritau să câștige, ci Ilona și Ristei.

La TV sunt niște situații controlate și artistice, exceptând „Asia Express”, unde este un reality-show și așa suntem noi, dar la „Te cunosc de undeva” nu consider absolut deloc că am fost penibili. Poate să-mi dea să fac un elefant, dacă elefantul ăla cântă și are o piesă bună, mie trebuie să-mi placă. M-am băgat în horă, trebuie să joc. Ne-a ieșit asta pentru că avem și antrenament de la „Noaptea târziu”. 8 ani am făcut parodii fără să deranjăm pe cineva – a spus Cuza de la Noaptea Târziu, potrivit ego.ro.