Emi și Cuza, câștigătorii sezonului 17 Te cunosc de undeva!

Show-ul Te cunosc de undeva! și-a desemnat aseară câștigătorii celui de-al 17-lea sezon al transformărilor: Emi şi Cuza. Băieţii de la Noaptea Târziu au obţinut cel mai mare punctaj al serii cu o transformare de senzaţie în Robbie Williams.

Încă de la începutul emisiunii, telespectatorii au avut parte de surprize. La masa juriului, alături de Ozana Barabancea, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, în calitate de jurat special, s-a aflat Mihai Petre, juratul Dancing on Ice.

Cele patru cupluri de concurenți, care au ajuns în marea finală au fost: Emi & Cuza, Carmen Chindriș & Romică Țociu, Ilona Brezoianu & Florin Ristei și Alexia Țalavutis & Dima Trofim. Punctajul lor a început de la 0, iar cele patru echipe de finaliști au primit puncte de la jurații Te cunosc de undeva!, de la echipele care nu au intrat în marea finală și de la publicul prezent în sală. Toate cele opt echipe de concurenți au pregătit însă câte un moment pentru finală.

Seara a debutat cu un moment ca un show de artificii, cu echipa formată din Anisia Gafton și Ionuț Rusu, care deși nu s-au numărat printre finaliști, au interpretat cu mai puțină emoție și mai multă bucurie hit-ul lui PSY – Gangnam Style.

Prima echipă finalistă, care a intrat pe scenă a fost cea formată din Ilona Brezoianu și Florin Ristei, pentru care presiunea și adrenalina au atins cote maxime. Cei doi au interpretat The Prayer – Celine Dione și Andrea Bocelli. Întorcându-ne pe meleagurile românești, Maria Buză și Paula Chirilă au intrat în pielea a două legende ale muzicii populare românești, Maria Lătărețu și Maria Dragomiroiu.

Al doilea număr al competiției din marea finală a arătat fața sensibilă a Alexiei și a lui Dima, care au impresionat pe toată lumea cu interpretarea lor – I would do anything for love, Meat Loaf. Zarug și Jazzy Jo au adus pofta de vacanță în platoul Te cunosc de undeva! cu hit-ul Boys Boys Boys – Sabrina. Cel de-al treilea moment din cadrul finalei a fost cel al lui Romică Țociu și Carmen Chindriș, care au păstrat starea de vacanță în platou și s-au transformat în Ștefan Bănică și Andra – Prosop. Deși au strălucit în fiecare gală, Ana și Monica Odagiu nu au prins un loc în marea finală, dar cu toate astea au pregătit un moment exploziv. Surorile Odagiu au interpretat celebrul Bella Ciao, alături de Mahala Rai Banda.

Ultimul moment din cadrul finalei Te cunosc de undeva! le-a aparţinut lui Emi și Cuza, cuplu care a fost deopotrivă îndrăgit, criticat, dar și invidiat. Cei doi s-au transformat în Robbie Williams, interpretând clasica melodie My Way.

În timp ce publicul vota, Pepe, alături de concurenții Te cunosc de undeva! au avut un moment special din musicalul The Greatest Showman.

Misiunea juraților a fost mult mai grea de această dată, deoarece miza a fost mult mai mare. Emi și Cuza au fost declarați câștigătorii sezonului 17 Te cunosc de undeva!. “Un drum la Te cunosc de undeva! cu o destinație neașteptată și nesperată, pentru că nu ne-am gândit nicio secundă că noi vom câștiga“, a declarat Cuza, emoționat. Emi și Cuza au donat premiul de 15.000 de Euro pentru o cauză nobilă, iar cei doi s-au bucurat de trofeul Te cunosc de undeva!.