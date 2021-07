Toto Dumitrescu și iubita lui, Alexandra, au plecat în vacanță. Cine este tânăra care i-a furat inima actorului

Chiar dacă este extrem de discret cu viața lui personal, Toto Dumitrescu și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii din vacanța petrecută în Zanzibar. În imagini, alături de el, apare și iubita lui Alexandra, o brunetă superbă, cu ochi verzi, model de profesie, potrivit Libertatea.ro.

Fiul lui Ilie Dumitrescu nu a călcat pe urmele celebrului său tată, ci a ales actoria. Acesta a studiat la Londra și s-a remarcat în filmul „Un pas în urma serafimilor”, precum și în serialul „Adela” de la Antena 1, unde a interpretat rolul lui Floppy. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” a mai jucat în „Love by Design” și „Palatul Pionierilor B’92”.

Toto Dumitrescu, susținut de ambii părinți să devină actor

Toto Dumitrescu povestea în urmă cu mai mult timp că ambii părinți, Ilie Dumitrescu și Letiţia Badea, l-au încurajat să urmeze actoria. Acesta a știut încă de când era copil că aceasta este meseria pe care o va alege.

„Încă de mic am fost pasionat de actorie și visam să pot juca în filme. Fiind creativ și plăcut ca prezență, am fost ales să interpretez rolul principal la spectacolul de sfârșit de an școlar în clasa a doua. De atunci, am știut care este chemarea mea”, a spus el într-un interviu acordat revistei Unica.

