Tom Cruise, de nerecunoscut la un meci de baseball: „Ce și-a făcut? Arată ca mătușa mea!”

Tom Cruise (59 de ani) și-a uluit fanii cu cea mai recentă apariție publică. Superstarul de la Hollywood s-a dus, împreună cu fiul lui, Connor Cruise (26 de ani), în San Fransisco, să vadă meciul de baseball dintre Los Angeles Dodgers și San Francisco Giants.

Paparazzii l-au surprins pe marele actor în câteva fotografii care au devenit subiect de discuție în mediul online din cauza felului în care arăta. În fotografiile postate pe Twitter, Tom Cruise apare complet schimbat la față, cu bărbia și obrajii umflați, ca și cum s-ar fi îngrășat câteva kilograme bune. Cruise știa că este fotografiat și a fost fotografiat zâmbind și salutându-și fanii.

What has Tom Cruise done to his face. 🤨 pic.twitter.com/2ZspdscpdD