Tenismenul Horia Tecău, mărturii impresionante despre victorii & înfrângeri: „Provocările prin care am trecut mi-au arătat unde mai am de lucrat, pe toate planurile”

Horia Tecău, unul dintre cei mai buni jucători români de tenis, câștigător al turneului german de la Halle de anul acesta, a acceptat cu naturalețe să ne vorbească despre victorii și ce se află cu adevărat în spatele lor, dar și despre personalitatea lui, când este în afara terenul de tenis.

Cum începe o dimineață de campion? Ce obiceiuri te ajută să iei startul în forță?

Cel mai important lucru pentru mine e atitudinea cu care îmi încep ziua. Fie că sunt în deplasare la un turneu, fie acasă, primul lucru pe care îmi place să îl fac când mă trezesc este să mă „setez” pentru ce-mi propun să fac. Folosesc exerciții de respirație și de meditație. Îmi propun să am o atitudine deschisă, cu o stare de bucurie, respect, sinceritate, răbdare față de persoanele cu care interacționez și experiențele pe care vreau să le trăiesc. E o practică care îmi dă un vibe bun și o repet de fiecare dată când simt nevoia.

Experiențele tale sportive trăite din adolescență au fost definitorii pentru dezvoltarea ta. Cum te-au ajutat ele să devii omul de acum?

Mă definește un sentiment de înțelegere și de acceptare. Cred că niciuna dintre experiențele trăite nu a fost întâmplătoare. Copilăria și adolescența mi le-am petrecut aproape în totalitate la antrenamente, deplasări și meciuri. Asta mi-a accelerat procesul de maturizare și de dezvoltare. Provocările prin care am trecut mi-au arătat tot timpul unde mai am de lucrat, pe toate planurile. Sportul m-a învățat încă de mic ce înseamnă pasiunea, disciplina, încrederea, răbdarea, munca în echipă. Sportul are, în general, o dinamică prin care oportunitățile de dezvoltare sunt prezente tot timpul.

Care este primul gând care îți vine în minte când ții un trofeu în mână?

Simt un mix de sentimente, care de multe ori mă lasă fără cuvinte. De la bucurie, împlinire până la recunoștință pentru tot ce s-a întâmplat ca să ajung în acel moment și pentru persoanele care mi-au fost alături.

Nu-l poți învăța nimic pe un om, dar îl poți ajuta să găsească acest lucru în interiorul său, spunea filosoful Galileo Galilei. Prin succesul, munca și talentul tău inspiri mulți tineri. Ce admiri cel mai mult la generația tânără de acum?

Generația tânără mi se pare extrem de inteligentă și capabilă. Tinerii de acum au în plus față de noi acces la o cantitate uriașă de informație, ceea ce poate fi și un avantaj – dacă știu cum să o folosească –, dar și un dezavantaj – pentru că se pot pierde în ea. Cel mai important este ce aleg ei să facă cu toate aceste calități și cu toate aceste informații. A ști să alegi, să mergi pe un drum care îți este potrivit, a devenit o calitate din ce în ce mai definitorie în dezvoltarea oricărei persoane.

Cum te redresezi în timpul unui meci tensionat? La ce te gândești și ce faci mai exact?

Sunt atent la respirație și astfel rămân concentrat în momentul prezent, lucru care mă ajută să fiu mai eficient și să mă și bucur de experiență. Când lucrurile devin prea serioase și tensionate, fac o mică pauză, îmi readuc aminte că tenisul este un joc, o experiență din care învăț despre mine, încercând să rezolv „puzzle-ul” din fața mea.

Cum ești ca om în afara terenului? Ce spun prietenii despre tine?

Prietenii îmi spun că se pot baza pe mine, ceea ce mă bucură foarte mult. Consider că tot ceea ce oferim celor din jur din atenția, abilitățile sau posesiile noastre se întoarce către noi înzecit, în forme pe care nu le putem bănui. Persoanele din jurul meu apreciază la mine faptul că gestionez problemele cu diplomație și calm, chiar și când apar situații mai delicate. Încerc să merg dincolo de aparențe, să văd esența din oameni și din lucruri.

Care e prima persoană la care apelezi cu încredere într-un moment de cumpănă? Pe cine suni?

În funcție de moment, familia și prietenii apropiați. Cei care știu mereu să spună „sunt alături de tine”, „cred în tine”, prin cuvinte sau o îmbrățișare.

Cât de important crezi acum că este sportul în viața unui copil și cum îl schimbă această disciplină?

Părinții nu trebuie să uite că obiectivul nu este trofeul, ci dezvoltarea sănătoasă și bucuria jocului. Activitatea sportivă îți creează doar contextul prin care să înveți și să ajungi, la un moment și la un trofeu. Cât timp se dezvoltă disciplina, încrederea în sine, curajul, creativitatea, munca în echipă, răbdarea, pasiunea, cât timp înveți despre alimentație sănătoasă și odihnă, obiectivul e atins, copiii cresc și se dezvoltă în oameni campioni – și abia după aceea în sportivi campioni, dacă asta își doresc.

Cum le putem sugera tinerilor că sportul e mai fun decât orice sesiune de browsing pe rețelele de socializare?

Prin a fi modele pentru ei și prin a aduce asta în viața lor. Asta înseamnă că părinții să trăiască în această atitudine, să-i învețe despre sport, să vorbească despre asta, să-i ghideze către sport și să-i lase să aleagă singuri.

Ce activități te relaxează și te ajută să revii cu energie și motivație în teren?

Plimbările, natura, lectura, muzica și compania prietenilor.

Care este mottoul după care te vei ghida mereu în viață?

Ne creăm propria noastră experiență. Ce-i în interior se proiectează în exterior.

Foto: Alex Gâlmeanu