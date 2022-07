Cum arată soția lui George Buhnici în costum de baie. Lorena are 41 de ani

Subiectul momentului în mediul online este scandalul declanșat de fostul prezentator de televiziune, George Buhnici, după ce acesta a făcut o serie de declarații sexiste.

Aflat la festivalul Neversea, din Constanța, Buhnici a criticat femeile de pe plajă care nu merg la sală, spunând că nu vrea să mai vadă trupuri cu “celulită și vergeturi”.

George Buhnici a mai spus că el este un bărbat norocos că are o soție care arată “ca o minoră”:

Soția lui George Buhnici, Lorena, are 41 de ani. Din pozele postate pe rețelele de socializare se poate observa că Lorena Buhnici este preocupată de aspectul fizic. Ea postează, printre altele, și fotografii din vacanțele de la mare, în costum de baie. Lorena are un trup lucrat la sală și este adepta unui stil de viață sănătos. Vezi cum arată soția lui George Buhnici în costum de baie în galeria foto de mai sus.

Lorena s-a născut la Ploiești și a terminat SNSPA, specializarea Marketingului Politic. Soția lui Buhnici a lucrat timp de 12 ani la Registrul Auto Român ca secretar general de redacție, redactor-șef adjunct și redactor-șef.

Apoi am fost Purtător de cuvânt – Registrul Auto Român (pe toată țara – 42 de filiale), Şef Birou Presă RAR, după care am plecat patru ani de zile în Ministerul Transporturilor – Consilier de Imagine pentru un Secretar de Stat. Am studiat şi un master la IDR (Insitutul Diplomatic Român – Relaţii Internaţionale şi Protocol), care m-a ajutat enorm în cariera mea diplomatică. Acolo am învăţat cam tot ceea ce aplic astăzi în proiectele mele. După toţi aceşti ani plini de muncă am ajuns la burnout. Şi am făcut o schimbare majoră. Am ajuns la digital – a dezvăluit Lorena Buhnici, pe blogul său.