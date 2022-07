Smiley și Gina Pistol, despre puterea credinței. „Gina s-a rugat în fiecare zi a sarcinii ei”

Smiley (38 de ani) și Gina Pistol (41 de ani) au vorbit în mediul online despre un subiect personal și foarte important pentru ei, pe care nu îl dezbat adesea în public.

Invitați în podcastul “Seara după 7 cu Fere”, Smiley și Gina au mărturisit cât de importantă este pentru ei credința în Dumnezeu și cum i-a ajutat rugăciunea să treacă peste greutăți de-a lungul vieții.

Smiley și Gina au pornit de la o discuție legată de fetița lor, micuța Josephine Ana (1 an), care a venit pe lume într-un moment în care Ginei Pistol i se spusese că nu va putea face copii. Dar pentru că și-au dorit din tot sufletul un copil și au știut că Cel de Sus îi va ajuta mereu să-și vadă visul cu ochii, minunea s-a întâmplat.

Gina a spus că s-a rugat mereu, chiar și în momentele cele mai grele, când s-a simțit fizic foarte rău:

Înainte de a rămâne gravidă, doctorii i-au spus Ginei că are șanse de 0,1% să facă un copil. a mai precizat Gina:

Eram într-o perioadă extrem de grea. O lună de zile am stat la pat, riscam să pierd sarcina. Cum să ne anunțăm părinții când nu știam pe ce drum suntem? (…) Ținând cont că medicii mi-au zis că am 0,1 șanse să rămân gravidă. Știința se bătea cap în cap cu… Nici când eram însărcinată nu-mi venea să cred că sunt.

Așadar, fetița lor chiar este o minune de la Dumnezeu.

Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment, și cu bune și cu rele, fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie – a completat Smiley.