Doinița Oancea, fără pic de machiaj în mediul online. Actrița le-a arătat tuturor cum arată dimineața, la trezire

Doinița Oancea (39 de ani) a postat în mediul online câteva fotografii în care apare fără machiaj și fără filtre. Actrița a decis să le prezinte tuturor și “varianta” ei naturală, fără trucuri de înfrumusețare și a transmis un mesaj în care vorbește despre decizia multora de a-și ascunde chipul sub produsele cosmetic care acoperă micile imperfecțiuni ale feței.

Doinița Oancea spune că multe femei fac acest lucru de teama de a nu-și expune vulnerabilitățile în fața celorlalți.

Vezi cum arată Doinița Oancea nemachiată în galeria foto de mai jos.

În viață reală se numesc măști! Pe Instagram sau în alte aplicații se numesc filtre. E natura omului să vrea să se “înfrumusețeze”, “împăuneze”, să se arate, să pară, să “pozeze” în mai cu moț decât e! ( a se citi că nu vorbim doar de aspectul fizic). Știți de ce? De teamă – teama de a nu fi plăcut/iubit pentru cine e și cum e! Facem greșeală de a ne compara cu alții! X e mai bun, are nu știu ce job, Y e mai frumoasă, Z e mai fit.

Și din nevoia și dorință imensă pe care toți o avem – aceea de a fi iubiți. Ne e cel mai frică să fim așa cum suntem de fapt, ne e frică să ne arătam vulnerabilitățile, ne e rușine pentru că ne tot uitam în jur, pentru că ne uitam la imagini prefabricate, vieți care par perfecte. THERE’s no such thing. Pentru că am fost educați de niște părinți care au vrut ce e mai bine pentru noi și ne-au inoculat programele greșite fără să știe! – a scris Doinița Oancea în mesajul său.