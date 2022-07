Andreea Esca s-a tatuat? Ce a ieșit la iveală din fotografiile făcute la Neversea

Andreea Esca (49 de ani) a avut parte de o mini vacanță de neuitat. Vedeta Pro TV s-a dus la mare, în Costinești, la Festivalul Neversea, împreună mai mulți prieteni și colegi de trust. Andreea Esca s-a distrat de minune acolo și a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în ipostaze de vacanță.

Într-una dintre fotografii se poate observa cum prezentatoarea buletinului de știri de la Pro TV poartă o rochiță neagră, cu spatele gol, o pălărie din rafie de care este legată o eșarfă portocalie și se plimbă pe lângă un stand cu haine, amplasat în apropierea plajei. Nimic ieșit din comun până acum, doar că, pe spatele ei se află un tatuaj. “Te iubesc ” sunt cuvintele desenate pe pielea Andreei Esca, în dreptul cărora se află o inimioară.

Vezi cum arată tatuajul vedetei de la Pro TV în galeria foto de mai jos.

Andreea Esca și ritualul ei de frumusețe de la care nu se abate niciodată

Jurnalista se numără printre vedetele care nu doresc să apeleze la intervențiile estetice pentru a-și remodela corpul. Esca are un stil de viață sănătos, merge la sală des, se hrănește corect și își îngrijește în permanență pielea. Vedeta Pro TV are un ritual de frumusețe pe care-l urmează cu sfințenie, pentru a-și menține tenul curat și sănătos.

În urmă cu câteva săptămâni, Esca a dezvăluit că se demachiază în fiecare seară, indiferent de cât de obosită ar fi, iar astfel, a reușit să-și păstreze tenul impecabil.

Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi! – a explicat Andreea Esca, potrivit click.ro.