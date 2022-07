Povestea femeii care a ajuns să câștige 760 mii de dolari anual lucrând doar 10 ore pe săptămână

O femeie care a renunțat să mai profeseze ca analist financiar într-o corporație a ajuns să câștige circa 760 de mii de dolari pe ani lucrând doar 10 ore pe săptămână, dintr-un yacht personal în care se plimbă cu familia prin fel de fel de locuri exotice.

Pe când avea 22 de ani, Michelle Schroeder-Gardner și-a dat demisia de la locul de muncă și a decis să găsească o altă modalitate mai ușoară de face bani. Având cunoștințe în domeniul financiar, Michelle și-a făcut un blog, “Making Sense of Cents”, unde a început să ofere sfaturi și trucuri legate din acest domeniu.

11 ani mai târziu, blogul a crescut într-un mod spectaculos, iar acum ea încasează venituri pasive de circa 760 de mii de dolari anual, doar oferind sfaturi despre cum se începe o investiție, ce produse financiare se pot folosi și cum se abordează diverse decizii legate de bani.

Ajungând la o asemenea independență financiară, Michelle și soțul ei și-au vândut locuința, și-au cumpărat o barcă și trăiesc pe ea, călătorind prin diverse locuri. Michelle se ocupă de blog doar 10 ore pe săptămână, iar în rest se bucură împreună cu soțul ei de minunățiile pe care le întâlnesc în locurile prin care trec. Cei doi au și o fetiță, în vârstă de șase luni.

“Making Sense” a început ca un hobby, dar șase luni mai târziu, un prieten m-a contactat cu o ofertă de la o companie care dorea să scriu postări sponsorizate pentru ei. Mi-au dat atunci 100 de dolari pentru a ajunge la 50 de mi de vizitatori lunari ai site-ului.

Apoi am început să caut informații și de la alți bloggeri care făceau bani din paginile lor. Am postat multe articole, am pus reclame pe blog și am continuat cu scrisul postărilor sponsorizate. În doi ani am câștigat între 5.000 – 10.000 de dolari pe lună. La fostul loc de muncă, aveam salariu lunar de 3.300 de dolari – a povestit Michelle, potrivit cnbc.com.