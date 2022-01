Ion Dichiseau s-a stins din viață pe 20 mai 2021, la vârsta de 87 de ani. Regretatul actor era internat în Spitalul Clinic de Urgență Floreasca de la începutul lunii februarie. Invitată în emisiunea „Vorbește Lumea”, Simona Florescu, fosta soție a actorului, a povestit cum au decurs primele sărbători fără acesta.

Simona Florescu, primele sărbători fără Ion Dichiseanu. „Mă uit la poze și plâng”

„Sărbători triste. Eu l-am pierdut și pe tata, pe 3 noiembrie 2021 i-am făcut parastasul de un an. Am fost în familie, așa am petrecut. Acasă la Ioana și la Adi, au fost și socrii Ioanei, părinții lui Adi, și cele două fete, Amira și Anastasia. Am stat la masă, am povestit, am mâncat, am făcut cârnați, pentru că în fiecare an Dichi voia să-i fac cârnați. Așa că am făcut cu fetele, ca să fie pentru el. Iar de Revelion ei au rămas acasă, au petrecut împreună. Eu am plecat, am cântat, am muncit, la Vălenii de Munte”, a declarat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Nu suntem pregătiți niciodată și nu putem să acceptăm că ne-am despărțit de persoanele dragi. (…) Sunt cazuri în care oamenii pleacă prea devreme. Mama lui Dichi a murit la 42 de ani, a avut cancer. Tatăl lui a murit la un an și ceva, doi după ce a murit mama. La 17 ani, Dichi și-a pierdut părinții”, a continuat.

Ion Dichiseanu și Simona Florescu au fost căsătoriți timp de 22 de ani, între 1986 și 2008. Împreună au o fiică, Ioana. Întrebată cum se descurcă Ioana, Simona a mai declarat: „Foarte greu. Are momente în care are atacuri de panică, foarte greu se obișnuiește. Câteodată mă uit la poze și plâng, și-mi face bine că plâng. Asta simte ea. Ideea este că trebuie, odată și-odată, să depășească momentul. Îi e din ce în ce mai dor de el, pentru că nu-i mai aude glasul”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Mesajul emoționant al Simonei Florescu după înmormântarea lui Ion Dichiseanu

Primele reacții ale artiștilor după moartea lui Ion Dichiseanu

Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu: „A murit în brațele Ioanei”

„Îl visez și eu și Ioana. Eu îl visez așa cum era când ne-am cunoscut, exact chipul acela. Nu l-am visat cu chipul dinainte să plece. În vis cere tot felul de lucruri și i le oferim”, a mai spus solista.

Când s-a căsătorit cu actorul, Simona avea doar 19 ani, iar el 54. „Eu n-am știut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câți ani are! Eu l-am văzut pe el așa cum este și l-am iubit așa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment”, declara Simona Florescu în trecut.

„Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi, sunt rablagiți rău de tot, dar sunt și oameni în vârstă care sunt foarte atenți cu ei, grijulii, și nu trec degeaba prin viață. Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastră pentru că el era bătrân”, a continuat.

„La începutul relației noastre, credeam că oamenii sunt răi și asta s-a adeverit pe parcursul căsniciei. Tot din cauza acelor oameni răi, noi ne-am lăsat influențați și am ajuns la despărțire. În acte. În fapt, ne înțelegem mult mai bine decât ne înțelegeam căsătoriți. Nu mai existau oamenii care ne făceau rău. Iubirea a rămas între noi, dar în altă formă. Și se manifesta diferit față de cum se manifesta în tinerețe”, mai spunea atunci.

Foto: Facebook