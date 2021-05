Primele reacții ale artiștilor după moartea lui Ion Dichiseanu

Ion Dichiseanu s-a stins din viață joi, 20 mai, la spitalul Floreasca din Capitală. Moartea artistului a lăsat în urmă multă durere, atât a familiei, cât și a oamenilor care au avut șansa să-l cunoască. Actori precum Bebe Cotimanis sau Florin Piersic, dar și oameni de televiziune, cum ar fi Mihai Morar sau Dan Negru, s-au arătat devastați de pierderea actorului.

“Dichi, dragule, ai fost și ești un lord. Îți mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viața noastră, pentru filmul și teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu ești obișnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor. Mi-a plecat un prieten bun, am făcut turnee cu Pluralul englezesc.

Dichi este un domn și știu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieții tale, pe scena de la Nottara”, a spus Bebe Cotimanis în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

„Durerea este imensă, cu atât mai mult când afli că a murit cu o bacterie din cauza căreia mor mulți oameni. Ion Dichiseanu a fost un actor minunat, un om de o finețe și o modestie rară, cum nu s-a mai văzut. Regret enorm, și eu și colectivul din care fac parte”, a spus și actorul Alexandru Arșinel pentru Gândul.

Mihai Morar, despre Ion Dichiseanu: Te-am simțit ca pe un suflet pereche

„Dichi, ai fost o icoană pentru mine. Te-am simțit, la fiecare întâlnire a noastră, ca pe un suflet pereche. Îți mulțumesc pentru fiecare amintire. Și îți mulțumesc că mi-ai dat una din cele mai frumoase definiții ale rostului omului pe Pământ: Se spune că speranța moare ultima. Dar și ea moare, până la urmă. Ceea ce nu moare, de fapt, niciodată e Dragostea. Asta mi-ai spus într-o seară. Și nu voi uita niciodată. Mulțumesc pentru frumos, Ion Dichiseanu! Dumnezeu să te odihnească”, a fost mesajul lui Mihai Morar.

„E prima dată când domnul Dichiseanu îmi dă țeapă! Am filmat cu domnia sa zile in șir și niciodată n-a lipsit. In iulie urma să ne vedem ca să filmăm pentru pentru Legendele.

Azi s-a dus… Mi-e dragă fotografia asta : Ieremia ( Sebastian Papaiani) și Pierre Vaillant ( Dichiseanu) eroii mei din Toate pânzele sus!”, a scris Dan Negru pe Facebook, în dreptul imaginii.

„1 Decembrie 2019. Era atunci când nimic nu mirosea a urgie. Județul Dâmbovița sărbătorea ziua naționala, iar Ion Dichiseanu, iubitul de Dichi, era chemat, ca titan, sa rostească versuri de vibratie românească. Am stat mult cu el in culise. Am povestit despre vremuri frumoase. Dichi îmi povestea secretele care-l făceau sa fie mereu fresh. Îl priveam – avea 85 de ani! – și nu înțelegeam cum de era neverosimil de tânăr. Cu 10 ani înainte, după o premiera de film, fusesem cu familiile într-un club. Nimic nu era pentru el imposibil. Ne-am îmbrățișat cu afecțiunea atâtor ani și… aceasta e ultima fotografie. Așa a fost mereu Ion Dichiseanu. Drept, perfect elegant, uriaș in teatru și film. Hollywoodian. Cu el, dispare o lume a Lorzilor. Mulțumesc pentru sufletul dat, maestre Dichi!” și-a amintit și Cristi Brancu.

Florin Piersic, scrisoare impresionantă după moartea actorului La câteva ore de la moartea prietenului și colegului său de scenă, Florin Piersic a transmis o scrisoare tulburătoare prin intermediul publicației Fanatik. „Dragul meu, tu n-ai uitat niciodată de ce te-ai făcut actor. Ai iubit extraordinar această profesie, că nu-mi place să-i spun meserie. Mă voi referi la o poezie scrisă de un sonetist ieșean, Mihai Codreanu (n.r. fostul director al Teatrului Național din Iași). El avea o vorbă, care se potrivește astăzi, când destinul a făcut ca TU, dragul meu Ion Dichiseanu, să fii dezgustat de atâtea măști de vise (asta e din poezia lui Codreanu!), să ieși din scenă, plângând între culise. Așa spunea poemul: Și dezgustat de atâtea măști de vise/ Când ies din scenă, plâng între culise. Acum, aceste versuri se potrivesc cu Dichiseanu, care a avut și bucurii, a avut și necazuri. Fiind unul dintre prietenii lui, poate cel mai apropiat, pentru că știu cele mai multe lucruri, pe care el însuși mi le-a povestit. În orice caz, vreau să-ți spun, dragul meu minunat Ion Dichiseanu, pentru sufletul tău arde o Lumină! Să știi că rămâi în inima mea, prieten minunat al meu… Aș putea spune, chiar unic!”, a spus Florin Piersic. Citește și: Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu: „A murit în brațele Ioanei” Ultim omagiu pentru Ion Dichiseanu, la Teatrul Nottara. Când va avea loc înmormântarea Ion Dichiseanu a murit fără să-și împlinească dorința. Ce i-a mărturisit fiicei sale, pe patul de spital Care a fost cel mai mare regret al lui Ion Dichiseanu Primele reacții după moartea lui Ion Dichiseanu Mulți alți artiști, oameni de televiziune sau persoane care l-au apreciat pe Ion Dichiseanu deplâng moartea acestuia. Paul Surugiu, alias Fuego, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. „A plecat și mohicanul. S-a stins Ion Dichiseanu, din lumea aceasta, dar nu și din sufletele celor care l-au iubit nespus! Mă număr printre ei și sunt fericit că în ultimii ani ne-am fost aproape”, spune Fuego. „N-a avut niciodată dorința de a fi erou. Pur și simplu, el și-a trăit destinul așa cum a știut mai bine. A jucat în peste 60 de filme! Pe scândura scenei, la Teatrul Nottara, a ars, iar la televiziune sau la radio, și-a așezat câte un fragment din talentul său, pornit de undeva, de pe-o străduță, din Adjud! Nu-l voi uita și aș vrea, dacă s-ar putea, măcar puțin, să-i urmăm exemplul – cel al unui om ales, care și-a împlinit talentul, care a trăit cu toată devoțiunea o viață, fără să se dea bătut, ca un mohican neînfrânt! Condoleanțe familiei!”, a scris cântărețul. „A fost atât de MARE… încât cuvintele vor fi întotdeauna prea mici. Să păstrăm, pur și simplu, un moment de liniște…”, a spus și Marina Almășan. „Dumnezeu să îl aibă în paza lui! Condoleanțe familiei!”, a transmis actrița Monica Davidescu. „Ne va rămâne în amintire ca un mare profesionist al scenei și un coleg minunat. Drum bun, Pierre Vaillant! Dumnezeu să-l odihnească!”, au scris pe rețelele de socializare colegii de la Teatrul Naționl Ion Luca Caragiale. „Ion Dichiseanu a fost un om special. Cu multă înțelegere față de cei mai mici ca el. Cu un șarm înnăscut și care, la fel ca și talentul, nu ținea cont de ani. Cu o modestie de necrezut pentru cineva de talia lui. Poate de aceea astăzi, în momentul când am aflat că nu mai e, am regretat întâi omul și imediat apoi actorul Ion Dichiseanu. Dumnezeu să-l ierte…”, a scris și fostul prezentator TV Mircea Radu.

„Ion Dichiseanu, unul dintre marii actori ai României, dar și un mare rapidist, s-a alăturat astăzi Galeriei din Ceruri. Condoleanțe familiei și celor apropiați! Drum lin, Maestre!”, au transmis și suporterii rapidiști.

Sursă foto: Libertatea, Facebook