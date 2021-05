Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu: „A murit în brațele Ioanei”

Devastată de durere după pierderea lui Ion Dichiseanu, cel care i-a fost soț mai bine de 20 de ani, Simona Florescu a declarat că actorul s-a stins din viață în brațele fiicei lor, Ioana.

„A murit în bratele Ioanei, asa cum și-a dorit să se întâmple, să-i fie alături. A murit la ora 3 (n.r.- ora 15.00), atunci s-a constatat decesul. Nu ne vine să credem, se simțea mai bine până ieri. Chiar făcusem demersuri să îl ducem în Turcia, făcusem analize… De ieri se simțea mai rău, s-a decompensat și, după 4 luni în spital, a murit”, a dezvăluit Simona Florescu pentru Fanatik.

Mariajul dintre Ion Dichiseanu și Simona Florescu a durat 22 de ani. În 2009, cei doi artiști au semnat actele de divorț, însă au rămas buni prieteni. Aceasta a sperat până în ultima clipă că actorul își va reveni.

„Am sperat până în ultimul moment, credeam că, totuși, se va recupera, dar organismul lui nu a mai avut putere să lupte. Acum tot greu cade pe Ioana și pe Adi, cu toate formalitățile… Nu pot să spun cât suferim cu toții.”, a mai spus Simona Florescu.

Actorul Ion Dichiseanu și Simona Florescu s-au cunoscut, în 1985, la Galați. La scurt timp după ce s-au cunoscut, cei doi s-au cununat civil și doi ani mai târziu au făcut nunta.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.

Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran”, a povestit artista.

Aceasta a mai mărturisit că a rămas în relații bune cu fostul soț, de dragul familiei, a fiicei și nepoatei lor: „Am făcut asta de dragul familiei și de dragul a ceea ce urmează, e Anastasia care în continuare trebuie să aibă bunici care se înțeleg foarte bine. Ne-am urât, l-am urât pe Dichi atunci când ne-am despărțit, după care mi-am dat seama că e o mare prostie”, a spus artista în 2020, potrivit Libertatea.ro.

Sursă foto: Facebook, Libertatea