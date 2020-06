Selly a renunțat la limuzină. Cum a apărut vloggerul la Bacalaureat

Tânărul a renunțat la mașina sa luxoasă pentru o Dacia 1310, un model foarte vechi, de culoare gri, surprinzându-și colegii atunci când a coborât în fața liceului.

Și la capitolul vestimentație Selly a făcut o schimbare radicală. Dacă la primele examene a ales să poarte haine de firmă, de data aceasta vloggerul a purtat un tricou negru simplu și o pereche de blugi rupți.

Acesta a povestit și de ce a făcut aceste schimbări uriașe. Tânărul susține că multe persoane i-au zis că este arogant și a simșit nevoia să facă o schimbare, într-un mod ironic.

„E un pic mai greu în asta, dar să știți că se poate. Cum, nu știți? Am vândul CLS-ul…aseară. Am venit primele două dăți cu CLS-ul, m-am simțit prost. Aroganță maximă, am zis că poate oamenii au dreptate, poate trebuie să fac o schimbare. Am intrat la inima domnului Cristian Tudor Popescu, știți că acesta este mijlocul de transport preferal al dumnealui, am zis că toată lumea are dreptate. Toată lumea mi-a zis că nu a fost bine și atunci am zis că e mai bine să o vând. Prea a fost hate-uită mașina mea, de toată lumea. Am vândut-o cu 1.000 de euro, am mai pus 1.000 și am luat-o pe asta”, a afirmat Selly citat de Cancan.

„Domnul Cristian Tudor Popescu cred că mă apreciază acum la 500%, am vrut și eu să fiu inspirat ca atunci când scrie dumnealui articole. E o mașină superbă, valoroasă. Nu stă valoarea într-un Mercedes, mașina are farmecul ei”, a mai spus vloggerul.

Sursă foto: Instagram, captură video

