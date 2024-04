Sebastian Dobrincu vrea contract prenupțial când se însoară: „Mi se pare mai sigur”. Oare Ioana Ignat ce spune? / Video

Sebastian Dobrincu are 24 de ani și este unul dintre cei mai de succes tineri din România. A reușit de la o vârstă fragedă să își construiască averea, iar acum încearcă să ajute tinerii antrerenori să se dezvolte și să își vadă visul împlinit.

Antreprenorul se află de ceva timp într-o relație cu Ioana Ignat și spune că lucrurile evoluează frumos între ei doi. Însă, dacă vine vorba de o căsătorie, tânărul om de afaceri spune că ar face un contract prenupțial.

Sebastian Dobrincu ar semna un contract prenupțial

Invitat în podcastul „Vorba lui Jorge”, Sebastian Dobrincu a vorbit despre relația pe care o are cu Ioana Ignat și a lămurit și zvonurile potrivit cărora atunci când iese cu iubita la masă, ar împărți nota de plată.

„Lucrurile merg într-o direcție foarte frumoasă (cu Ioana Ignat)”, a spus Sebastian.

Întrebat de Jorge dacă ar semna un contract prenupțial, antreprenorul a răspuns: „Da”.

„E o formalitate birocratică puțin importantă pentru mine, dar mi se pare mai sigur să existe decât să nu existe. Vreau ca femeia de lângă mine să fie de acord să construim, să împărțim tot ce clădim împreună. Nu îmi caut un confort psihic în a semna un contract prenupțial. Sunt dispus să împart orice cu femeia de lângă mine și cu familia mea și cu copiii mei, dar e o formalitate birocratică necesară. Nu m-am gândit prea mult”, a explicat Sebastian Dobrincu.

„Am mulți prieteni mai în vârstă ca mine și mai trecuți prin viață, care m-au sfătuit că așa e mai bine. Nu că ne-am despărți, dar așa e mai corect din multe punct de vedere birocratic”, a subliniat el.

Citește și: Influencerița Mimi, despre depresia apărută după despărțirea de Sebastian Dobrincu. „Am plâns 136 de zile la rând!”

Citește și: Sebastian Dobrincu, despre primii bani câștigați la 13 ani: „Făceam 4.000 de euro pe lună”

Cine plătește nota când iese în oraș

Jorge i-a spus invitatului său că a auzit că atunci când iese cu iubita lui în oraș, obișnuiesc să împartă nota de plată. Însă, Sebastian Dobrincu a precizat că nu este în totalitate adevărat.

„E eticheta ta de bărbat, până la urmă. Dacă te scoate o femeie la masă, mândria ta care mai e? Dacă tu o inviți și trebuie să scoată banul să plătească…”, a spus Dobrincu.

Totuși, Sebastian a recunoscut că s-a întâmplat ca Ioana Ignat să fie cea care lasă bacșiș.

„Uite, mint, mai plătește și ea că nu am niciodată cash la mine. Cred că de 7-8 ani nu mai car cash la mine și ea lasă bacșișul aproape de fiecare dată. S-ar putea să împărțim nota dacă stai să te gândești. Nu împărțim, dar contribuie și ea de fiecare dată aproape”, a mărturisit tânărul antreprenor.

Citește și: Sebastian Dobrincu, după accidentarea suferită la Survivor: „Unii îmi sugerează să nu mă operez”

Citește și: Cum arată casa lui Sebastian Dobrincu, de la Imperiul Leilor. La 23 de ani, trăiește ca un rege

„Pun preț pe ce am în cap”

Deși obișnuiește să se îmbrace la modă, Sebastian Dobrincu a recunoscut că nu obișnuiește să dea mulți bani pe haine.

„Poți să te îmbraci frumos fără să cheltui o avere. Dacă nu ai gust, nu ai stil, banii pot să îți ușureze treaba. Poți să te duci la Prada, la Versace, și îți iei o haină scumpă care automat arată bine. Nu sunt ipocrit, mai am și eu 2-3 piese care îmi plac, că nu am găsit echivalentul lor ceva mai ieftin, care într-adevăr au fost mai scumpe. Dar nu e ceva pe care pun preț și ar trebui să îmi ocup mintea cu treaba asta”, a explicat el.

„Pun preț pe ce am în cap, pe cum mă prezint în fața unui om, pe ce discuții pot să port. (…) Am învățat lecții de viață de la cine mă așteptam cel mai puțin”, a completat Sebastian Dobrincu în podcastul lui Jorge.

Sebastian Dobrincu, pasionat de programare încă din copilărie

Sebastian a dezvăluit că de mic copil a fost atras de programare și că a început să creeze site-uri din adolescență.

„Am început făcând site-uri pentru diferite business-uri, restaurante. Ai mei nu prea mă lăsau la calculator. Târziu le-am câștigat încrederea că nu îmi pierd timpul. Cred că pe la 13-14 ani au înțeles că „totuși face ceva pe calculator, nu se joacă”. Am început de mic, pe la 7-8 ani mi-am luat prima carte. Era o carte de programare. M-am ținut de tata săptămâni la rând să mi-o ia. Și cred că a fost prima carte pe care am citit-o cap coadă. Nu am învățat cine știe ce chestii din ea, dar mi-a stârnit curiozitatea, scânteia”, a povestit Sebastian Dobrincu.

Deși îi ajuta pe oameni să își facă site-urile necesare, Sebastian nu era plătit.

„Nici nu știam ce e ală job pe atunci. Eu voiam să învăț să programez, să îmi dezvolt eu abilitățile, dar mi-am dat seama că dacă doar urmăresc editoriale și citesc cărți și teorie, uiți. A doua zi ai uitat tot. Și vedeam cum săptămâni la rând învăț teorie și nu-mi rămâne nimic în cap. Am zis, fie sunt eu bătut în cap, fie trebuie să încep să aplic ce învăț. Am început să caut oameni care aveau nevoie de abilitățile astea pe care eu încercam să mi le dezvolt”, a spus el.

Atunci a găsit un bărbat care avea nevoie să facă un site pentru restaurantul tatălui.

„Târziu mi-am dat seama că pot să fac și bani din asta. Câte site-uri am făcut pe gratis că nu știam eu ce înseamnă să faci un contract. Oamenii își primeau munca și salut, nu mă mai căuta nomeni să îmi dea banii după”, a precizat Sebastian Dobrincu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sebastian Dobrincu

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News