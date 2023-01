Sebastian Dobrincu, despre primii bani câștigați la 13 ani: „Făceam 4.000 de euro pe lună”

Sebastian Dobrincu a vorbit deschis despre viața lui personală și profesională. Tânărul antreprenor a dezvăluit cum a reușit să găsească ambiția de a munci de la o vârstă fragedă pentru a se întreține singur.

Invitat în emisiunea „Duet cu Alexandra”, moderată de Alexandra Stan pe canalul de Youtube theXclusive, Sebastian Dobrincu a vorbit despre copilăria lui și despre primii bani câștigați.

Sebastian Dobrincu, ajutat de părinți să își găsească drumul spre succes

Antreprenorul recunoaște că la început nu i-a fost deloc ușor și că pentru a ajunge în punctul în care se află astăzi a fost nevoie de multă muncă și determinare. Sebastian Dobrincu mărturisește că nu îi place eticheta de „milionar”, mai ales că oamenii îl cataloghează foarte ușor, fără a ști de fapt câtă muncă stă în spatele acestor bani.

„La început era o mare frustrare, pentru că mi se pare un mod pervers de a descrie un om ‘ăsta e milionar’. Asta e ceea ce mulți rețin, că băiatul ăsta a făcut foarte mulți bani așa devreme”, a spus Sebastian Dobrincu.

La drumul lui spre succes au contribuit și părinții. Sebastian Dobrincu recunoaște că activitățile la care aceștia l-au înscris de-a lungul timpului i-au fost de ajutor, pentru a găsi calea către ceea ce îi place să facă cu adevărat.

„M-au dat ai mei la toate nebuniile. De la șah la Spaniolă, la toate activitățile extracurriculare. Mă împingeau să fac cât mai multe chestii și cred că ăsta a fost avantajul cel mai mare în viață, să văd ce mă pasionează, ce vreau să fac, ce nu vreau să fac. Dacă aș avea un copil acum l-aș duce peste tot, la baschet, la înot”, spune antreprenorul.

Angajat de la vârsta de 13 ani

În timp ce copiii de vârsta lui își petreceau timpul liber jucându-se, Sebastian rămânea acasă și se ocupa de tot ce înseamnă programare. La 13 ani era deja angajat cu normă întreagă și începuse să câștige sume impresionante din meseria lui.

„Eu am furat startul la multe chestii în viață. Stăteam să programez, când alții băteau mingea în spatele blocului. Poate m-a făcut să fur startul la multe lucruri faptul că am fost cel mai tânăr în medii profesionale. Eu la 13 ani eram la birou, job full-time. Făceam 3.000-4.000 de euro pe lună ca angajat. Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă… Ei nu știau câți ani am. Poveste mare și acolo”, a mărturisit tânărul antreprenor în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Sebastian Dobrincu spune că fiind printre oameni mai mari, a cules de mic din gândirea lor, din abordarea mai matură, dar nu își dorește să se considere matur. Crede că este „cel mai copil” dintre toți de vârsta lui și așa vrea să rămână în continuare.

Sebastian Dobrincu va lansa un album muzical

Pe lângă IT și antreprenoriat, Sebastian Dobrincu mai are o pasiune: muzica. Tânărul spune că încă de mic a început să ia lecții de canto, dar a studiat și câteva instrumente. Are în sertar câteva piese pe care vrea să le pună acum într-un album muzical, primul din cariera sa.

„Când eram mic, am făcut multă muzică. Am făcut canto, am făcut pian, chitară, am studiat instrumentele. O să lansez un album. Am multe piese în care cred foarte tare”

De curând, Sebastian Dobrincu a fost concurent în reality-showul de la PRO TV, Survivor România 2023. Intrase în competiție cu planul de a câștiga marele premiu și a-l dona unei cauze nobile. Din nefericire, din cauza unui accident suferit în timpul unei probe a trebuit să renunțe.

