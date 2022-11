Mimi, cea mai de succes influneceriță din România, a reușit să scape de depresie la un an după despărțirea de Sebastian Dobrincu. Mimi și Dobrincu au format un cuplu timp de doi ani, însă relația lor s-a încheiat definitiv în toamna lui 2021.

Mimi a vorbit recent în mediul online despre cât de greu i-a fost să treacă peste despre dureroasa despărțire de Sebastian.

Anul trecut am trecut prin cea mai grea perioadă din toată viața mea. Am plâns 136 de zile la rând. Da, le-am numărat pentru că mă întrebam tot timpul când o să se termine. Nu era vina nimănui că eram așa, nici măcar a mea pentru că nu alegeam în mod conștient să fiu tristă. Într-o dimineață, după multe discursuri și cărți ascultate despre cum funcționează mintea și ce înseamnă depresia, m-am trezit repetându-mi în minte “break the cycle” – atunci am înțeles ca depindea de mine sa opresc tristețea în care trăiam – a dezvăluit influnecerița într-o postare pe Instagram.