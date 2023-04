Sebastian Dobrincu, după accidentarea suferită la Survivor: „Unii îmi sugerează să nu mă operez”

S-a accidentat la picior la Survivor, dar nu știe dacă va alege să se opereze. Sebastian Dobrincu a fost încercat din plin de această experiență și nu poate uita ușor perioada petrecută în junglă.

Iubita lui, Ioana Ignat, nu a fost de acord ca el să aleagă acest drum, dar decizia i-a aparținut. Cei doi au bifat, de curând, o vacanță în America.

Sebastian Dobrincu: „Am consultat mulți doctori”

După accidentare, Sebastian a ajuns în cabinetele multor medici, tot căutând o soluție pentru problema lui. Părerile în privința operației au fost însă împărțite, iar asta l-a făcut să întârzie să ia o decizie.

„Am consultat mulți doctori până să iau o decizie, unii îmi sugerează să mă operez, unii îmi sugerează că mai rău fac.

Operația este foarte dificilă și sunt foarte puține cazuri în lume care au avut rezultate bune pe termen lung, așa că am ales să încerc să mă obișnuiesc cu ideea că o să trăiesc cu un deget falit, un deget în minus”, adaugă omul de afaceri.

„Am dureri când alerg”

Sebastian încearcă să se obișnuiască în această nouă viață, chiar dacă problemele de sănătate i-au schimbat puțin traiectoria.

„Sunt niște articulații care nu o să se mai repare, sunt niște cartilagii rupte care nu se repară singure și, prin kinetoterapie, prin reflexoterapie, încerc să mă adaptez așa la viața asta de șchiop.(râde)

Da, mai am dureri când alerg, dar mă obișnuiesc cu ele. În comparație cu câte cred eu că am câștigat după experiența asta, cred că a fost un preț cinstit, se putea să coste mai puțin în schimb”, spune el pentru Playtech.ro.

Sebastian Dobrincu: „Eram pregătit de orice, mai puțin de o accidentare”

Omul de afaceri recunoaște că nu a luat accidentarea în calcul, dar nu regretă trăirile prin care a trecut.

„Pe o parte Dumnezeu îți dă, pe o parte îți ia, cred. Viața e frumoasă cu bune, cu rele, nu e genul de experiență pe care puteai să o planifici. Plecarea mea cu totul a fost spontană, eram pregătit de orice, mai puțin de o accidentare, m-a luat pe neașteptate.

Mă bucur că am apucat să trăiesc experiența asta cu tot ce are ea de oferit: cu suferințe, cu bucurii, cu consilii, cu înfrângeri, cu victorii. Per total cred că am ieșit pe plus, am făcut o investiție bună”, adaugă Dobrincu.

Sebastian Dobrincu: „Nu sunt genul care să nu facă nimic”

Cu toate astea, recunoaște că s-a plictisit și i-a fost dor de cei dragi.

„Eu nu sunt genul care poate să stea pe loc, să nu facă nimic, să nu aibă un obiectiv și acolo trebuie să te obișnuiești să stai, să nu faci nimic, să te uiți la cer pur și simplu, să numeri câte păsări trec, câți nori mai vin și pleacă, pentru că nu ai ce să faci o zi întreagă. Aparent tot 24 de ore are, dar trec altfel în condițiile alea”, susține el.

