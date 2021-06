Fosta asistentă TV Roxana Vancea (31 de ani) și soțul ei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, vor deveni părinți anul acesta. Dragoș mai are un fiu, Milan, dintr-o relație anterioară.

De curând, Roxana a confirmat sexul bebelușului și a dezvăluit și numele pe care acesta-l va purta. Însărcinată în patru luni, Roxana a luat doar 1 kg în greutate până acum.

În plus, burtica abia se poate sesiza, ceea ce se întâmplă deseori la prima sarcină. „Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. (…)

Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat, era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, declara Roxana Vancea în mai 2021, la Kanal D.

Roxana Vancea va naște înainte de termen. Care este motivul

„N-am reușit să pun decât un kilogram. Mă simt foarte bine. (…) Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: «Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni».

Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, pentru că e colul scurt… cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu”, a dezvăluit Roxana Vancea, potrivit Spynews.

În platoul emisiunii La Măruță, Roxana a confirmat că va avea un fiu, care va purta un nume ales de Milan. „L-am trimis pe Milan să le spună [părinților noștri] și nimeni nu înțelegea nimic. Pentru că nu știa să spună nici frățior, nici surioară.

«Vine barza?», îl întreabă tatăl meu. «Da, o să vină barza”, spune Milan. Așa i-am anunțat pe ei. Oricum se așteptau, pentru că noi le-am spus că ne gândim la treaba asta. Am vorbit înainte cu Milan, ca să fim siguri că și el își dorește un frățior sau o surioară.

El concepea doar un frățior. Și îi spuneam că există posibilitatea să fie o surioară, dar am zis că vedem noi cum o dregem până atunci”, a declarat Roxana Vancea.

„Vrea să îl numim Ayan”, a mai declarat Roxana luna trecută, în emisiunea Teo Show. „Mi-a fost rău în prima lună. Aveam grețuri. După două luni nu am mai avut nimic. (…) Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în ultimul trimestru va fi mai greu.

O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă”, a mai declarat atunci. „La începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic.

Am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor, dar când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul”, a mai spus Roxana în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani.

Foto: Instagram