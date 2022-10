Roxana Hulpe este însărcinată în șase luni. Ce sex va avea bebelușul prezentatoarei de la Pro TV

Roxana Hulpe (32 de ani) urmează să aducă pe lume primul ei copil. Prezentatoarea de la Pro TV este însărcinată în șase luni și a dezvăluit deja sexul bebelușului.

Mă minunez continuu, iar uimirea asta se citește pe fața mea de mai bine de jumătate de an. Am 32 de ani, sunt pe cale să devin mamă și port zilnic cu mine două inimi. Sunt recunoscătoare și fericită. Știam că viața mă iubește, simțeam asta, dar acum Dumnezeu m-a prins în brațele Lui cu totul. Asta simt. Simt că s-a întâmplat cea mai mare dintre minuni: să dau viață.

Vedeta de la Pro TV a ținut sarcina ascunsă pentru a se asigura că totul decurge normal și nu există probleme.

Am preferat ca primele 6 luni să ne bucurăm în familie de această veste uriașă, noi între noi doar, dar acum am simțit să ne bucurăm cu voi toți de această veste – a mai dezvăluit Roxana Hulpe, pentru sursa menționată mai sus.

Roxana a dezvăluit că va fi mamă de băiat:

Toată viața am auzit asta: tu ești mamă de băiat! Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: „Vreți să știți sexul bebelușului?. Am spus: „Da, normal, dar să nu afle mama și, foarte sigură pe mine, am zis: „Oricum știu că e băiat. Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele.