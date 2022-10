Oana Radu, schimbare radicală de look. „Kim Kardashian de România?” Ce și-a făcut artista

Oana Radu (28 de ani) a recurs la o schimbare notabilă de look cu care și-a uimit fanii. Cântăreața a renunțat la blondul pe care-l poartă de atâția ani și și-a vopsit părul într-o nuanță de șaten închis. În urmă cu câteva zile, Oana Radu anunța pe rețeaua TikTok că și-a tuns singură bretonul, iar acum a apelat la ajutorul experților în coafură pentru a reveni la culoarea părului ei natural.

Problema este că eu am intrat cam mult și mi-am tuns mult din păr. Nu știu ce să fac, să revin la culoarea mea sau să rămân blondă – povestea Oana Radu, pe rețelele de socializare, înaintă ca schimbarea majoră de look să aibă loc.

Mi-am făcut breton, nu s-a întâmplat pentru că am vrut, s-a întâmplat pentru că m-am tuns singură în baie în timp ce urmăream un tutorial de pe Tik-Tok. Îmi pare rău că nu am și filmat ca să vedeți rezultatul pentru că acesta este un breton corectat de o profesionistă.

Oana Radu a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu noua culoare a părului și, așa cum era de așteptat, a primit o mulțime de mesaje de laudă.

Wow! Looks amazing!

You Kidding me? Ești superbă! Mult mai faină. Wow!

Oana Radu a trecut în ultimii ani prin schimbări importante de look. Artista a avut probleme cu kilogramele, însă a reușit lupta împotriva lor, iar acum are o siluetă de invidiat.

Este o dependență. Este un drog cu adevărat. Când îți scapă de sub control poți să ajungi rău. Am avut o dată 120 de kg și altă dată 104. Prima dată, ca să slăbesc, am ținut o dietă de pe net. Nu mâncam – povestea Oana Radu la începutul anului 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.