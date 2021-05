Rona Hartner, după despărțirea de Herve Camilleri: „Am deja un val de cereri de căsătorie online”

În primăvara acestui an, Rona Hartner (48 de ani) și soțul ei, Herve Camilleri (43 de ani) au decis să pună capăt căsniciei. Despărțirea a venit după trei ani de relație cu Hevre, iar Rona a făcut public anuțul la aproape două luni după separare.

„Eu sunt o persoană puțin mai pudică și nu-mi place să le povestesc oamenilor când sunt chestii mai grele. Prefer să nu apar, să nu îngreunez și eu altora viața. Acuma am depășit momentul. Pentru mine viața continuă cu Iisus Hristos, așa cum a fost. 10 ani am fost singură, 3 ani am fost cu Herve, 3 ani foarte frumoși cu 3 proiecte muzicale care vor fi lansate în această vară. Eu îmi continui drumul. Da, am rămas prieteni. Când e o evidență că ceva nu merge, n-are sens…, adică suntem creștini, eu îl binecuvântez, el mă binecuvântează, dar suntem separați. Important este, după o anumită vârstă, să mă pun eu pe locul 2, nu contează ce simt eu, n-am voie să am vreo cădere, important este să fiu alături de fiica mea, ea să fie fericită. Am trăit ce viață am vrut și acum trebuie să o pun pe locul doi, e și normal”, a declarat Rona Hartner, în urmă cu o săptămână, în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Motivul despărțirii dintre Rona și Herve nu a fost dezvăluit până acum, artista spunând că nu dorește să facă publice astfel de detalii. În plus, Rona Hartner a mărturisit că nu se va mai căsători niciodată.

„Nu am vrut să vorbesc 2 luni de zile despre divorț, pentru că nu vreau să retrăiesc acele momente. Eu de la 18 ani vreau să îmi fac o familie și se pare că nu îmi iese. Nu vreau să dau detalii despre despărțirea de Herve pentru că sunt dureroase și vreau să cred că ce ne-a dus la divorț face parte din trecut și sunt greșeli ale copilăriei. Știi, noi, artiștii, suntem copii până la 120 de ani. Cred că nu mai căsătoresc niciodată că nu îmi iese. O să fiu luptătoare pentru credință, căci asta mă definește. Am deja un val de cereri de căsătorie online. Oameni buni, nici nu am divorțat, joi divorțez!”, a dezvăluit Rona, în emisiunea moderată de Cristi Brancu, „Exclusive VIP”.

Artista a mai subliniat că existau de mult timp probleme între ea și Herve, iar acum, spune ea, s-a ajuns la capătul relației pentru că “nu a fost să fie”.

„Vreau să rămână pentru mine Herve, nu să însemne tot ceea ce a greșit. Despărțirea asta a stricat și proiectul la care am lucrat împreună, am pierdut anul trecut 25 de concerte live și am făcut 60 online. Amândoi am zis că nu lăsăm ca barca noastră să fie distrusă. Dar am ajuns la liman și ne-am dat seama că proiectul de viață era praf. Nu știu cine a fost de vină, e clar că am fost amândoi. La începutul unei relații, când sunt lucruri care nu merg, ele trebuie băgate în seama și rezolvate. Pentru că nu dispar, pot să se amplifice și să distrugă tot. Nu a fost să fie. Încerc să nu mă gândesc la trecut, Isus este cu mine și nu am voie față de copilul meu să cad în depresie. Asta a fost!”, a adăugat Rona Hartner.

