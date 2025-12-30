Ramona Olaru și Rux și Opulență, jignite de Alex Bodi: „Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei”

Alex Bodi a lansat un nou atac la adresa prezentatoarei TV Ramona Olaru. De această dată, afaceristul a jignit-o și pe una dintre prietenele ei, influencerița Rux și Opulență.

Ramona Olaru și Rux și Opulență, jignite de Alex Bodi

Ramona Olaru și Rux și Opulență au devenit ținta unui atac din partea lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, după ce au declarat în repetate rânduri despre bărbați că sunt proști. Tot ele au spus că se țin la distanță de bărbații săraci, după mai multe experiențe neplăcute din trecut. Deranjat de aceste afirmații, Bodi le-a acuzat pe cele două că sunt materialiste și că nu reprezintă un model pentru alte femei.

După primele jigniri, Ramona Olaru a reacționat și a transmis că va acționa legal împotriva afaceristului, care a spus despre ea că a ajuns în televiziune prin metode imorale. Bodi susține că nu a greșit cu nimic și că tot ceea ce a spus despre prezentatoare se încadrează la „libertatea de exprimare”.

„Explozia mea e de la faptul când ai zis tu că vrei să faci tu pe cale legală, să mă vezi la București. (…) Ce te-ai ofensat așa tare că am spus că nu ești în măsură? Am spus că nu ești persoana în măsură să vorbești (despre amante, bărbați proști și săraci – n.red.) și să mă faci pe mine prost. Ai rupt facultatea la propriu și la figurat. Erai regina clubului. Stăteai mai mult prin băi și prin parcări”, a spus Alex Bodi pe TikTok.

Afaceristul a criticat-o pe Ramona Olaru pentru dezvăluirile intime din relația cu Cătălin Cazacu

Afaceristul a acuzat-o pe prezentatoare și că a fost amantă și a criticat-o pentru că a oferit detalii intime despre fosta relație cu Cătălin Cazacu. Ramona și Cătălin au fost logodiți, iar prezentatoarea a mărturisit că el i-a cerut inelul de logodnă atunci când s-au despărțit.

„Ești o femeie rea. Tot plângi de doi ani după un inel de la omul ăla. L-ai terfelit în toate felurile, acum jignești pe toată lumea. Nu ești cine crezi tu că ești. Nici eu nu sunt perfect sau cel mai în măsură, dar n-am cum să mă las în fața ta niciodată. Eu zic să-ți vezi de treaba ta, să aterizezi frumos și să nu mă provoci”, a mai spus Bodi.

Ce a spus Alex Bodi despre Rux și Opulență

În același videoclip, Bodi a atacat-o și pe Rux și Opulență, una dintre prietenele Ramonei.

„Și te-ai aliat și cu doamna aia tablă de surf. Și la ea am lăsat un comentariu mai demult, că și ea făcea bărbații proști. Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei. Cred că ce are în casă, cine să o ia pe nebuna aia?”, a spus Bodi.

Alex Bodi se află sub control judiciar

Amintim că Alex Bodi se află sub control judiciar fiind acuzat de act sexual cu un minor, în formă continuată, într-un proces ce urmează a fi reluat de la zero, potrivit Gândul.ro. Tot el este acuzat de proxenetism și a recunoscut că și-a bătut fosta iubită.

