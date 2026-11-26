Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sabina Parmac, Miss România la Miss Universe 2026 a generat controverse cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși. Ținuta, intitulată „Călătoria infinitului”, a stârnit dezbateri aprinse în mediul online. Apariția a fost comentată, printre alții, și de prezentatoarea TV Alina Pușcaș.

Miss România a stârnit controverse la Miss Universe 2026, cu o ținută inspirată de operele lui Brâncuși

Sabina Parmac, în vârstă de 21 de ani, a adus România pe scena internațională a Miss Universe 2026, purtând o ținută controversată, inspirată din operele marelui sculptor Constantin Brâncuși. Rochia sa unică, intitulată „Călătoria Infinitului”, a fost un omagiu adus geniului artistic al sculptorului, într-un an în care se aniversează 150 de ani de la nașterea acestuia, relatează Știrile Pro TV.

Costumul, conceput de creatoarea Claudia Rawlings, a fost gândit ca o declarație puternică despre bogata moștenire culturală a României. Rochia albă, cu un brâu tricolor, a fost completată de o replică tridimensională aurie a Coloanei Infinitului, care pleca de la baza gâtului și se întindea până aproape de podea. Mantia afișa imprimări ale operelor Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, în timp ce un accesoriu auriu de pus pe cap, inspirat de Pasărea Măiastră, a completat ansamblul.

Deși intenția din spatele creației a fost una nobilă, reacțiile din mediul online au fost mixte. În timp ce unii au apreciat eforturile creative și omagiul adus lui Brâncuși, alții au calificat ținuta drept „grotescă”, „kitsch” sau „îndoielnică”. „A fost tăiată 3D, tăiată manual, vopsită, totul s-a făcut manual. Sunt elemente care s-au făcut pe bucăți și montate apoi pe șuruburi. În design trebuie să ai în vedere aceste aspecte, proporțiile”, a explicat creatoarea, citată de Știrile Pro TV.

Procesul de realizare al costumului a fost unul extrem de laborios și costisitor. „Imprimeurile au fost realizate pe mătase, apoi puse pe mantia care este foarte grea, deși pe scenă nu se văd aceste aspecte. Din nefericire, a fost făcută din resurse proprii. Asta e o altă discuție: de ce unele țări merg cu ceva mare, grandios. Nu avem un buget pentru acest costum, totul a fost din resurse proprii. A fost o săptămână de muncă din resursele noastre”, a mai adăugat Rawlings.

Citește și: Marian Capet, despre viața la țară, prietenii și culisele meseriei: „Dacă clienţii sunt figuranți, nici nu mă apuc de ei” / EXCLUSIV

Reacția Alinei Pușcaș: „O rochie total neinspirată, care nu a pus absolut deloc în valoare reprezentanta noastră”

Alina Pușcaș a criticat ținuta purtată de Sabina Parmac la Miss Universe 2026, spunând că i s-a părut „neinspirată”.

„Eu nu sunt genul care să dea cu ură și nu este vorba despre ură în postarea asta. Pur și simplu vreau să vă spun că mi se pare o ținută neinspirată. (…) Practic, această rochie a avut două printuri cu operele lui Brâncuși pe laterale, care se vedeau doar în momentul în care fata ridica brațele, iar de la gât până jos avea Coloana Infinitului. În primă fază, eu am crezut că este un stativ pe care s-a sprijinit. Era o iluzie optică, să zic așa, în fotografie, iar în cap are o chestie care este inspirată din Pasărea Măiastră.

Vorba unor oameni pe care i-am auzit și la radio: mai urma să mai punem și ceva legat de Dracula, trebuia să mai punem și ceva, nu știu, un print cu sărmăluțe. Am mai auzit cu sărmăluțe, mititei. Mă rog, nu mă duc atât de departe, dar cu tricolorul prins sub bust, cu acea folie… (…)

Personal, vă dau părerea mea: mi s-a părut o rochie total, total neinspirată și care nu a pus absolut deloc în valoare reprezentanta noastră. Nu înțeleg de ce nu s-a mers către cineva, uite cum este, de exemplu, LUP A TER. Mi se pare că, cel puțin pe zona asta de inspirație românească, pe folclor, este un brand foarte, foarte bun. De ce să te duci către o rochie? Nici măcar materialul nu mi-a plăcut. Mi s-a părut o mireasă, Pasăre Măiastră, muză, Brâncuși. Nu știu”, a transmis Alina Pușcaș.

Pentru Sabina Parmac, competiția Miss Universe a fost o nouă etapă importantă în cariera sa. Studentă la Psihologie și fostă jucătoare de volei de performanță timp de opt ani, ea nu este străină podiumurilor internaționale, având deja experiență la Milano Fashion Week.

În timp ce ținuta sa a stârnit discuții aprinse, evenimentul a fost marcat de o victorie istorică: Jennifer Barreto din Puerto Rico, în vârstă de 27 de ani, a devenit prima mamă care câștigă titlul de Miss Universe. Psiholog și asistent social, Barreto a reușit să impresioneze juriul și publicul de acasă, scriind istorie la cea de-a 75-a ediție a concursului.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News