Matei Dima, alias BRomania, dezvăluiri despre viața personală, la un an de la despărțirea de iubită: „Continui terapia!” Prin ce trece actorul

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Matei Dima, cunoscut de o țară întreagă sub numele de BRomania, continuă să meargă la psiholog chiar și la un an de la separarea de fosta sa parteneră. Actorul și producătorul de film a vorbit deschis despre perioada extrem de încărcată prin care a trecut, mărturisind că munca intensă și schimbările fizice la care s-a supus pentru proiectele sale cinematografice l-au determinat să acorde o atenție deosebită echilibrului mintal.

Sănătatea mintală și rigoarea din spatele muncii de actor

Anul recent a fost marcat de proiecte solicitante pe plan profesional, motiv pentru care viața personală a rămas pe plan secund. Pe lângă efortul de a reveni la forma fizică dorită după un rol pentru care a trebuit să se îngrașe, creatorul de conținut a realizat cât de important este sprijinul de specialitate pe termen lung.

„Din păcate, nu prea am avut grijă de mine pe partea personală din cauza acestui an foarte plin. A trebuit să dau jos multe dintre kilogramele luate pentru film, a trebuit să mă ocup și de sănătatea mea mintală cu pauze și cu terapie”, a mărturisește actorul pentru Spynews. Pentru el, vizitele la psiholog nu reprezintă doar o reacție de moment la o criză, ci o formă constantă de disciplină: „Da, continui terapia și mi se pare că e ca la un antrenament. O să ajungi să ai un corp frumos dacă faci pe termen lung treaba aia, nu doar când ai o problemă.”

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Planurile pentru o nouă relație rămân în așteptare

În ceea ce privește latura sentimentală și perspectiva de a-și întemeia o familie în viitorul apropiat, artistul le transmite celor curioși că nu se grăbește să facă pași mari. Deși despărțirea din trecut nu a fost ușoară, acesta preferă să lase lucrurile să curgă de la sine, fără să pună presiune pe propria persoană.

Întrebat direct dacă se întrezărește o nouă poveste de dragoste sau un pas important pe plan personal, răspunsul său a fost extrem de clar și la obiect: „Iubire și nuntă? Nu, mai aveți de așteptat!”

Umorul, ingredientul principal în interacțiunile sociale

Chiar dacă susține că nu și-a făcut timp pentru a-și căuta o parteneră, actorul își păstrează carisma și spiritul ludic. Prezent la evenimentele mondene, unde este adesea înconjurat de public și admiratoare, Matei Dima tratează statutul său actual cu o doză generoasă de autoironie.

„Dar știți ce? Sunt atât de multe fete frumoase aici, încât cine știe? Sunt toate cu ochii pe mine, iar tu mă ții aici la interviu… Lasă-mă și pe mine să merg să agăț!”, a glumit BRomania în stilul său caracteristic, arătând că știe să privească viitorul cu detașare și umor.

Foto – Facebook

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