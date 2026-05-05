Marius Manole cere PSD o reformă din temelii în plină criză politică: „Poate că e momentul să dărâmați linia întâi!”

Scena politică românească fierbe înaintea unui moment critic pentru actuala guvernare, însă cele mai surprinzătoare reacții nu vin din interiorul partidelor, ci din zona societății civile. Cu câteva ore înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva cabinetului Bolojan, actorul Marius Manole a transmis un mesaj tăios și neașteptat de pragmatic.

Adresându-se direct eșaloanelor inferioare ale Partidului Social Democrat, artistul a cerut o „revoluție internă” care să curețe formațiunea de umbrele trecutului.

Apelul lui Marius Manole către „oamenii buni” din PSD

Mesajul lui Manole nu este un atac la adresa ideologiei social-democrate, ci o radiografie dură a leadership-ului actual. Actorul a ales să se adreseze „liniei a doua și a treia” din partid, acelor membri care nu au ajuns încă în lumina reflectoarelor, dar care sunt captivi în mecanismele vechii garde. „Poate că a venit momentul. Poate că e momentul să dărâmați linia întâi”, le-a transmis acesta, insistând că România are nevoie de o stângă autentică, nu de una sufocată de baroni locali.

Artistul a punctat faptul că identitatea partidului a fost confiscată de interese de grup, făcând apel la curajul membrilor cinstiți de a prelua controlul. „Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee. Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi”, a explicat Marius Manole pe pagina sa de socializare.

România în căutarea unei alternative reale

Dincolo de miza imediată a moțiunii de cenzură, apelul actorului vizează sănătatea democratică a țării pe termen lung. Acesta a subliniat că existența unui partid de stânga puternic și curat este vitală pentru echilibrul politic al României. „România are nevoie de voi – dar de voi cei care încă nu se văd. Mâine poate fi primul pas”, a adăugat Manole, sugerând că votul de marți nu ar trebui să fie doar o simplă manevră politică, ci începutul unei reforme profunde.

Viziunea artistului despre un PSD ideal este una a întoarcerii la valori și doctrină, departe de „reflexele” care au ținut formațiunea pe loc în ultimii ani. „România a avut întotdeauna nevoie de PSD – dar de un PSD reformat. Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga”, a subliniat acesta în mesajul său public.

Moțiunea din 5 mai: Cifrele care pot dărâma Guvernul Bolojan

Contextul în care vine acest mesaj este unul de maximă tensiune parlamentară. Moțiunea intitulată sugestiv „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei” pare să aibă șanse reale de succes, cel puțin la nivelul aritmeticii parlamentare. Cu 254 de semnături adunate de PSD și AUR, documentul depășește pragul minim de 233 de voturi necesare pentru demiterea guvernului.

Rămâne de văzut dacă apelul lui Marius Manole va găsi ecou în rândul parlamentarilor social-democrați sau dacă „chingile” rețelelor politice menționate de actor vor fi mai puternice decât dorința de reformă. „Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem – și da, știm cu toții cum sunt – există în PSD oameni buni”, și-a încheiat artistul mesajul, lăsând deschisă ușa către o schimbare de generație ce ar putea începe chiar cu votul de pe 5 mai.

