Marius Keseri, toboșarul Direcției 5, a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Oana Roman, prezentă și ea la funeralii

Marius Keseri, toboșarul formației Direcția 5, a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, după ce s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Artistul a pierdut lupta cu o boală grea, cancerul, pe care a ales să o țină departe de ochii publicului, continuând să rămână activ și discret până aproape de final.

O luptă tăcută cu o boală nemiloasă

Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Deși suferea de o boală cruntă, artistul a ales să rămână discret, continuând să fie activ în trupă și să nu vorbească public despre suferința sa. Potrivit apropiaților, a preferat să-și trăiască durerea în tăcere, concentrându-se pe muzică și pe cei dragi.

Liderul trupei Direcția 5, Marian Ionescu, a fost alături de Marius până în ultima clipă. Vizibil afectat la funeralii, Marian nu s-a dezlipit de la căpătâiul prietenului său și s-a ocupat personal de tratamentele, spitalizările și organizarea înmormântării.

„Marian Ionescu s-a ocupat de toate tratamentele lui, de spitalizări, l-a dus la doctori, la chimioterapie. Sâmbăta trecută, tot el l-a adus acasă, de la spital, iar luni trebuia să-l ducă iar, pentru analize. Datorită lui Marian Ionescu, Marius a mai trăit încă un an”, a declarat solista Laura Stone pentru click.ro.

Citeşte şi: Ce a făcut Marian Ionescu de la Direcția 5 pentru Marius Keseri: „Datorită lui a mai trăit un an”

Citeşte şi: Dezvăluiri neașteptate din trecutul regretatului Marius Keseri. Toboșarul Direcției 5 avea o fiică despre care foarte puțini știau

Citeşte şi: Cauza morții lui Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5: „Era un tip singuratic și foarte credincios”

Ultimul omagiu: durere și recunoștință

La slujba de înmormântare au fost prezenți prieteni apropiați, membri ai trupei și vedete din showbiz, printre care și Oana Roman. Chipul transfigurat de durere al lui Marian Ionescu, însoțit de fiul său Carmin, a spus totul despre pierderea suferită, conform imaginilor de la înmormântare surprinse de paparazzi Cancan.

Marius Keseri a fost mai mult decât un toboșar — a fost parte din sufletul Direcția 5. Cu discreție, eleganță și devotament, a contribuit la succesul trupei și a lăsat în urmă o moștenire muzicală care va dăinui.

Timp de peste 30 de ani, Marius Keseri a fost ritmul din spatele hiturilor Direcția 5. A fost acolo în momentele de glorie, dar și în cele de liniște. Acum, colegii și fanii îl plâng, dar îi păstrează amintirea vie — în muzică, în suflete și în aplauzele care nu se vor opri niciodată.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News