Dezvăluiri neașteptate din trecutul regretatului Marius Keseri. Toboșarul Direcției 5 avea o fiică despre care foarte puțini știau

Moartea lui Marius Keseri, toboșarul emblematic al trupei Direcția 5, a lăsat în urmă nu doar un gol imens în muzica românească, ci și o poveste personală despre care puțini aveau cunoștință. Artistul, cunoscut pentru discreția sa, a ascuns până în ultimele clipe un detaliu esențial din viața sa: existența unei fiice.

O relație complicată, ținută departe de ochii publicului

De-a lungul carierei sale, Marius Keseri a fost perceput ca un artist solitar, dedicat muzicii și lipsit de viață de familie. Însă, potrivit informațiilor apărute după decesul său, realitatea era mult mai complexă. În 2016, fosta sa parteneră, Liliana, l-a acționat în instanță într-un proces de paternitate, notează cancan.ro. Deși inițial tensiunile păreau să escaladeze, cazul s-a încheiat rapid, semn că cei doi ar fi ajuns la o înțelegere discretă.

Anii care au urmat nu au fost lipsiți de conflicte. În 2020, Keseri a fost cel care a apelat la instanță, solicitând reducerea pensiei alimentare. Judecătorii au stabilit o sumă modestă, de 500 de lei lunar, pentru întreținerea fiicei sale. Relația dintre tată și fiică a rămas una distantă, marcată de absențe și tăceri, iar întâlnirile dintre ei au fost rare.

În ciuda unei legături fragile, fiica lui Marius Keseri a reușit să păstreze o amintire care astăzi capătă o valoare emoțională aparte: o fotografie alături de tatăl ei. Este singura dovadă vizibilă a unei relații care, deși nu a fost trăită în lumina reflectoarelor, a existat și a lăsat urme. Vezi AICI fotografia cu Marius Keseri și fiica lui.

„Prima și ultima poză a Ioanei cu tatăl ei…Odihnește-te în pace Marius Keseri! Nu te vom uita niciodată..”, a scris mama fetiței, pe rețelele sociale, în dreptul unei fotografii cu artistul și fiica ei.

Marian Ionescu a fost lângă Marius Keseri în ultima perioadă a vieții

Marius Keseri a murit la 60 de ani, după o luptă grea cu cancerul generalizat. Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, i-a fost alături în ultimul an de viață, ocupându-se personal de tratamentele și spitalizările acestuia.

Toboșarul trupei Direcția 5, Marius Keseri, cunoscut de colegi și fani drept „Tete”, s-a stins din viață pe 8 octombrie 2025. Potrivit apropiaților, artistul suferea de cancer generalizat, o boală pe care a ales să o țină departe de ochii publicului.

În ciuda suferinței, Keseri a continuat să cânte și să participe la proiectele muzicale, fiind susținut constant de colegii săi din trupă. Marian Ionescu, fondatorul Direcției 5, a jucat un rol esențial în ultimele luni ale vieții lui Marius. Solista Laura Stone a povestit pentru Click.ro: „Marian Ionescu s-a ocupat de toate tratamentele lui, de spitalizări, l-a dus la doctori, la chimioterapie. Sâmbăta trecută, tot el l-a adus acasă de la spital, iar luni trebuia să-l ducă iar, pentru analize. Datorită lui Marian Ionescu, Marius a mai trăit încă un an.”

Moartea lui Keseri a adus în prim-plan nu doar contribuția sa artistică, ci și complexitatea unei vieți personale trăite cu discreție. În spatele aplauzelor și concertelor, se ascundea un om cu povești nespuse, iar cea despre fiica sa este, fără îndoială, una dintre cele mai tulburătoare.

Foto – arhivă

