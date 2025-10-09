Ce a făcut Marian Ionescu de la Direcția 5 pentru Marius Keseri: „Datorită lui a mai trăit un an”

Vestea că Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit a lăsat lumea artistică perplexă. Fani și artiști deopotrivă au lăsat mesaje de condoleanțe pentru familia artistului. Acum, ies la iveală detalii importante. Marian Ionescu l-a ajutat pe colegul său de trupă până în ultimul moment.

Marius Keseri era optimist că se va vindeca

Moartea lui Marius Keseri a lăsat un gol adânc în trupa Direcția 5. Acum, apar la iveală detalii despre starea în care se afla toboșarul și situația acestuia. Solista Laura Stone a vorbit despre prietenul ei care s-a stins din viața ieri, 8 octombrie, la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Ea a spus că toboșarul primise diagnosticul de cancer generalizat, însă era optimist și credea că se va vindeca.

„Era un om vesel, optimist. Era sigur că va trece peste acest hop, credea foarte mult că se va vindeca, scena îi dădea putere să lupte cu boala. Voia să cânte, deși nu mai avea putere, mai ales după chimioterapie se simțea slăbit. Dar, totuși, o făcea. Era foarte credincios, purta rozariu la gât, mergea la slujbă, la biserică.

Citește și: Marius Keșeri, toboșarul de la Direcția 5, a murit. Ce mesaj emoționant a transmis trupa

Mă ruga mereu să îi fac salată de boeuf, zicea că așa cum o prepar eu nu o face nimeni. Numai că am tot fost plecată și n-am mai apucat. Am vorbit cu el, sâmbăta trecută, se simțea foarte rău, se externase, iar luni urma să facă alte analize. A avut cancer generalizat. Drum lin, Tete! Ne vedem peste 100 de ani, așa cum ne-am promis”, ne-a povestit solista Laura Stone, exclusiv pentru Click!

Marian Ionescu, gest impresionant pentru Marius Keseri

Solista a mai vorbit și despre ajutorul pe care Marian Ionescu, de la Direcția 5, și colegii de trupă l-au ajutat pe Marius Keseri în lupta cu boala.

„Marian Ionescu s-a ocupat de toate tratamentele lui, de spitalizări, l-a dus la doctori, la chimioterapie. Sâmbăta trecută, tot el l-a adus acasă, de la spital, iar luni trebuia să-l ducă iar, pentru analize. Datorită lui Marian Ionescu, Marius a mai trăit încă un an”, a mai spus Laura Stone.

De asemenea, tot Marius Ionescu se va ocupa și de funeraliile colegului său.

Citește și: Marius Keșeri, toboșarul de la Direcția 5, a murit. Ce mesaj emoționant a transmis trupa

Marius Keseri a murit miercuri, 8 octombrie, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui cancer. Valuri de mesaje de condoleanțe au curs pe pagina trupei Direcția 5, care a anunțat cu regret dispariția colegului lor.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP Marius Keseri”, a scris trupa pe pagina de Facebook.

Urmărește-ne pe Google News