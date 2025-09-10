Mădălina Crețan, soția regretatului rapper NOSFE, dezvăluiri despre o nouă relație, la trei ani de la moartea artistului. „Nevoile mele de femeie, de a mă simți protejată, iubită!”

Mădălina Crețan, văduva regretatului rapper NOSFE, vorbește cu sinceritate despre viața sa amoroasă la aproape trei ani de la moartea artistului. Rămasă singură cu fiica lor, Iris, și cu o moștenire emoțională profundă, Mădălina încearcă să-și regăsească echilibrul între dorința de a merge mai departe și loialitatea față de iubirea care i-a marcat existența.

Între dorință și reținere: „Uneori cred că da, uneori cred că nu”

Au trecut aproape trei ani de când rapperul NOSFE s-a stins din viață, lăsând în urmă o familie îndurerată, o carieră muzicală impresionantă și o soție care continuă să-i simtă lipsa în fiecare zi. Mădălina Crețan, femeia care i-a fost alături până în ultima clipă, încearcă să-și reconstruiască viața, dar recunoaște că drumul spre vindecare este presărat cu întrebări, dor și incertitudine.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Mădălina a vorbit despre posibilitatea de a iubi din nou. Deși viața merge înainte, iar nevoia de afecțiune rămâne prezentă, ea mărturisește că inima sa este încă profund legată de Darius, bărbatul care i-a oferit o iubire rară.

„Uneori cred că da, uneori cred că nu, iar acel ‘da’ probabil vine din nevoile mele de femeie, de a mă simți protejată, alintată, iubită sau, pur și simplu, din nevoia de a împărtăși și bunele și relele cu un partener de viață”, spune Mădălina. Totuși, ezitarea vine dintr-o întrebare care o macină: „Oare mai există vreun bărbat capabil să ne iubească în halul în care ne-a iubit Darius?”

Pentru ea, NOSFE nu a fost doar un partener, ci un om „făcut din alt aluat”, așa cum îl descrie cu emoție. „Cum zice el pe o piesă: ‘Eu când dau dragostea, o dau x 10’ și n-a mințit.”

Viața amoroasă a Mădălinei nu este doar despre ea, ci și despre fiica lor, Iris, care crește fără figura tatălui. Întrebată dacă fetița ar accepta un alt bărbat în viața lor, Mădălina a răspuns cu sinceritate: „La Iris, în principiu, răspunsul e cam la fel. Cu siguranță simte nevoia unei prezențe masculine în viața ei, dar în același timp, bărbatul ăla ar trebui să fie foarte puternic să o poată auzi vorbind despre tati aproape zilnic și să poată să îi ofere iubire fără să se frustreze. Destul de complicat, nu?”

O femeie puternică, între trecut și viitor

După moartea lui NOSFE, viața Mădălinei a luat o întorsătură radicală. A preluat responsabilitatea trupei ȘATRA B.E.N.Z, a lansat un podcast și se dedică creșterii fiicei sale. Deși durerea nu s-a estompat, ea continuă să lupte pentru visurile pe care le-a împărțit cu Darius și pentru echilibrul emoțional al familiei lor.

Rapperul Darius Vlad Crețan, cunoscut publicului sub numele de NOSFE, și Mădălina Crețan au trăit o poveste de dragoste profundă și autentică, care a evoluat dincolo de scenă și reflectoare. Cei doi s-au cunoscut într-un context artistic, iar legătura lor s-a consolidat rapid, bazându-se pe respect, pasiune și o viziune comună asupra vieții. Din iubirea lor s-a născut fiica Iris, care a devenit centrul universului lor familial.

Mădălina nu a fost doar partenera de viață a lui NOSFE, ci și un sprijin constant în cariera lui muzicală. Împreună au construit o familie discretă, dar profund legată, în care dragostea și creativitatea se împleteau natural. Relația lor era caracterizată de o intensitate emoțională rară, pe care Mădălina o descrie ca fiind „din alt aluat”, o iubire care „se dă x 10”, așa cum spunea artistul într-una dintre piesele sale.

Tragedia a lovit pe 16 octombrie 2022, când NOSFE s-a stins din viață la doar 37 de ani. Moartea sa a fost neașteptată și a lăsat un gol imens în sufletul Mădălinei și al fiicei lor. De atunci, Mădălina a încercat să-și reconstruiască viața, să fie un sprijin pentru Iris și să ducă mai departe visurile artistice ale soțului ei. Deși durerea este încă prezentă, ea continuă să lupte cu demnitate, păstrând vie amintirea unei iubiri care a marcat-o definitiv.

