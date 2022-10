Mesajul sfâșietor al soției rapperului Nosfe, la o zi după înmormântarea artistului. Mădălina i-a făcut o promisiune dureroasă soțului trecut în neființă

Moartea fulgerătoare și prematură a lui Vlad Darius Crețan, Nosfe, a lăsat goluri adânci în sufletele multor oameni care l-au cunoscut sau doar i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor. Dar durerea cea mai mare este în inimile familiei, care de acum înainte va trebui să-și trăiască existența fără soțul și tatăl Nosfe.

Soția regretatului artist, Mădălina Crețan, a postat în mediul online un mesaj sfâșietor, la o zi după înmormântarea artistului. Mădălina i-a făcut o promisiune soțului trecut în neființă că viața ei și a fetiței lor va merge mai departe așa cum plănuiseră toți trei.

Sub o formă pe care nu o înțelegem acum în totalitate, o să rămânem tot noi 3 pentru că altfel nu se poate, altfel nu știm, altfel nu vrem. Te iubim cel mult, te iubim oricum!

Promitem să îți ducem povestea mai departe, promit să scriu mai mult și mai des, promitem să fim în continuare bucuriile tale cele mai mari, promit să continui să fac mâncare, să am grijă de căsuța noastră ca să-i păstrez energia curată, să o învăț pe Iris italiană, să o învăț să poarte ochelari de soare, să iubească adidașii, muzica, arta, oamenii.

Rapperul Nosfe s-a stins din viață pe 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani. Artistul avusese un concert cu trupa lui, Șatra Benz, cu câteva ore înainte de deces și a murit acasă, din cauza unui infarct.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în cauză fiind deschis dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea – a transmis Poliția la momentul respectiv.

Mădălina și Vlad Darius Crețan s-au întâlnit pe vremea când artistul era într-o relație cu o altă femeie.

Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit – a povestit soția artistului, acum câțiva ani, la Antena Stars.

Artistului i-a fost dificil să aleagă între cele două, dar până la urmă s-a lăsat ghidat de voia inimii.

Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia – a precizat Nosfe, la rândul său.