Solistul trupei Carla’s Dreams, fără machiaj pe jumătate din față în cel mai recent videoclip. Cum arată artistul

Trupa Carla’s Dreams a lansat recent o piesă nouă cu care și-a surprins fanii. Piesa se intitulează “Doar tu” și are un videoclip cu totul special, pus la cale de Roman Burlacă, celebrul regizor basarabean, care-și pune amprenta pe clipurile trupei.

În videoclip, Sergiu, solistul trupei a făcut un lucru cu totul neașteptat de fanii săi – a renunțat, parțial, la machiajul pe care-l poartă ori de câte ori apare în public și care l-a consacrat deja. Artistul a ales să schimbe puțin modul în care apare în fața publicului și s-a machiat cu negru doar pe jumătate din față. Dar pentru a păstra suspansul cu care ne-a obișnuit deja, pe cealaltă jumătate a feței are o mască albă. Interesant în apariția din acest videoclip este și că nu mai poartă ochelari de soare, așa cum face mai mereu pentru a-și ascunde privirea și culoarea ochilor.

Sergiu a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, de ce își ascunde mereu chipul în public.

Ideea a fost a noastră și absolut nu este nouă. Doar că am avut o problemă și a fost necesar să o rezolv. Problema este că noi nu ne dorim viață publică. Nu suntem interesați să avem o viață socială și să mergem la petreceri în show business. Inițial, proiectul a fost pe internet. Nu exista niciun fel de comunicare cu presa.

Nici măcar atunci când proiectul a crescut și a devenit popular. A fost o nevoie urgentă să facem măcar un concert. Era o problemă: nu am vrut să ies așa cum am făcut-o. Știu că acum arată exact ca o mișcare de PR foarte bună, dacă cineva crede că sunt atât de deștept, este doar un plus – a mărturisit solistul în 2016, potrivit click.ro.