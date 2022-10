Rapperul Nosfe a încetat din viață la 37 de ani

Vlad Darius Creţan, cunoscut în lumea muzicală drept Nosfe, s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Anunțul a fost făcut, în mediul online, de colegii din trupa din care făcea parte, Șatra Benz.

Nosfe era căsătorit cu Mădălina Crețan, împreună cu care a participat la emisiunea “Chefi la Cuțite”, cu câteva luni înainte de deces. Cei doi au o fetiță.

Potrivit primelor informații apărute în presă, artistul ar fi suferit un un infarct în somn, în noaptea de 15 spre 16 octombrie. Nosfe avusese un concert cu trupa sa chiar cu câteva ore înainte de a deceda.

Nosfe s-a lansat în industria muzicală în 2003. A avut colaborări cu Mandinga, Alexandra Stan, Jean Gavril, Ruby, Andrei Bănuță, Adda, Liviu Teodorescu și mulții alții.

Colegii de breaslă au reacționat în mediul online la aflarea tristei vești.

Doamne!!! Nu am cuvinte!!! Un om care a pus tot sufletul în muzica lui. Atât de muncitor și determinat. Am lucrat împreună. Am scos piese împreună… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne 💔💔💔 Drum lin către stele! 😭 – a fost mesajul Addei.