Alin Oprea a anunțat recent că nu a solicitat, încă, partajul după divorțul de Larisa Oprea. Alin și Larisa au divorțat în 2021, după o căsnicie ce a durat 23 de ani. Solistul trupei Talisman a spus la momentul respectiv că infidelitatea Larisei ar fi dus la separare.

În urma separării, Larisa Oprea i-ar fi blocat conturile și artistul declara că nu mai are acces la banii pe care i-a muncit o viață:

Alina Oprea a mărturisit acum că nu a depus partajul până în momentul de față pentru că a avut nevoie de timp pentru a-și reveni după multele scandaluri apărute în urma divorțului. Cântărețul este decis să înceapă procedurile de partaj pe apartamente, imobilele fiind evaluate la aproximativ 1 milion de euro. În timpul căsniciei Oprea a deținut 2 apartamente în zona Parcului Carol, din București, un apartament cu 5 camere, o garsonieră în Cișmigiu și un apartament la Londra unde au locuit băiatul și fata sa pe perioada studiilor. Apartamentele din zona Carol au fost donate celor doi copii ai săi, potrivit money.ro.

Eu nu am depus încă partajul! Ceea ce mi s-a luat in mod abuziv, sigur nu va rămâne așa. Dar am avut nevoie de timp în care să mă vindec, în care să trăiesc frumos și să mă bucur de viață pentru prima oară. Legea e pentru toți și sigur se va face dreptate și in cazul meu. Dacă nu… adun aur spiritual pentru judecata de apoi.

Sigur nimeni nu duce nimic cu el. Venim goi și tot așa plecăm. Cea mai mare bogăție a mea este vocea dăruită de Dumnezeu și femeia de lângă mine. Criticat sau lăudat, eu rămân același om, care cântă din suflet pentru suflet – a transmis Alin Oprea în mediul online.