De ce Samsung S24 Ultra e alegerea ideală în 2025

Un telefon pe care să nu trebuiască să-l schimbi o dată la 2-3 ani, de care să te folosești din plin? Samsung aduce în atenția iubitorilor de telefoane Android o mulțime de modele de smartphone-uri fiabile, cu 6-7 ani de actualizări ale sistemului de operare și ani de patch-uri de securitate. Cel mai apreciat smartphone rămâne, însă, Samsung Galaxy S24 Ultra – telefonului care se află în top vânzări încă de când s-a lansat.

Samsung s24 ultra – de ce este s24 ultra alegerea ideală în 2025?

Te întrebi de ce merită să alegi samsung s24 ultra? Acesta este un telefon Samsung foarte lăudat și, pe bună dreptate, își merită toate laudele. Nu este un simplu telefon, ci un adevărat “prieten” în viața de zi cu zi. Te poți baza pe el când vine vorba de display și luminozitate, fotografii și înregistrări video, performanțe atinse de procesor. În plus, oferă sunet de calitate, viteze de transfer mari, compatibilitate 5G. Este fiabil, ergonomic, intuitiv, plăcut din punct de vedere estetic, rezistent.

Despre toate aceste avantaje ale S24 Ultra de care te poți bucura și tu dacă alegi să cumperi S24 Ultra, în rândurile de mai jos. Fiecare caracteristică merită dezbătută, însă ne vom opri la câteva dintre cele mai importante: funcții bazate pe inteligența artificială, sector foto și video, display, procesor.

Samsung S24 Ultra vine cu o mulțime de funcții AI care îmbunătățesc experiența de utilizare

Deși nu este prima companie care aduce inteligența artificială pe telefoanele sale, Samsung reușește, mai ales odată cu lansarea S24 Ultra, să integreze AI la alt nivel, în mai multe sectoare. De exemplu, Samsung S24 Ultra face posibilă traducerea apelurilor telefonice în timp real, dar și traducerea mesajelor și rescrierea mesajelor prin schimbarea tonului și a stilului acestora.

Samsung folosește inteligența artificială generativă și toate funcțiile avansate oferă utilizatorilor șansa de a te face tot ceea ce doresc direct de pe telefon, însă fără a fi nevoie să instaleze aplicații terțe. Inteligent, nu?

Iar pe lângă traducerea în timp real a apelurilor sau traducerea mesajelor și rescrierea acestora, S24 Ultra permite și rezumarea paginilor web sau a notelor vocale. Se poate opta pentru un rezumat structurat sau detaliat, în funcție de cum prefer fiecare.

Funcția Circle and Search, care se poate activa din bara de activități, nu este o noutate, dar este și ea prezentă pe samsung s24 ultra și îți permite să cauți după imagini și text, tot ceea ce îți este de interes, fără să trebuiască să încerci să identifici tu obiectul sau orice altceva pe Google.

În cazul editării foto, dacă glisezi în sus pe o fotografie portret, de exemplu, este probabil ca smartphone-ul să recomande adăugarea unui efect digital bokeh sau îmbunătățirea detaliilor feței. Cât despre Quick Editor, este o funcție care preia 1:1 Magic Editor de la Google, dar fără a fi nevoie de o copie de rezervă a imaginii pe care dorești să o modifici cu ajutorul inteligenței artificiale generative.

Datorită noi funcții de formatare a textului, de asemenea, înainte de a trimite un mesaj text, poți cere AI-ului să sugereze diverse stiluri de scriere, benefice în eliminarea erorilor gramaticale.

Samsung s24 ultra are un ecran de nota 10 căruia nu i se poate găsi cusur

Ceea ce este cel mai impresionant la samsung s24 ultra nu e neapărat dimensiunea ecranului, cât tehnologia din spate și ceea ce poate oferi acesta. Orientat spre lumina directă a soarelui, reușește să disperseze lumina, ci nu să o reflecte spre utilizator, ceea ce este de apreciat, mai ales când afară este foarte multă lumină.

Totodată, mai avem și Vision Booster, soluția software Samsung care analizează fiecare pixel de pe ecran și, în funcție de luminozitatea ambientală, încearcă să compenseze luminozitatea pentru a evita ca, de exemplu în aer liber, negrul să fie înecat și elementele să se piardă în umbre.

Odată cu lansarea S24 Ultra, Samsung a crescut și frecvența de modulație a display-ului, aducând-o la puțin peste 480 Hz, deci dublu față de ceea ce avem pe S23 Ultra. Modulația, care nu trebuie confundată cu refresh-ul, este cea folosită pentru a gestiona reducerea luminozității ecranului, iar pe OLED funcționează prin activarea și dezactivarea foarte rapidă a imaginii.

Noul AOD color al Galaxy S24 Ultra conferă telefonului un plus de personalitate și chiar dacă luminozitatea funcției Always on Display nu poate fi setată manual, display-ul Dynamic AMOLED 2X de 6.8 al S24 Ultra rămâne unul dintre cele mai impresionante, mai ales când vine vorba de luminozitate.

Samsung s24 ultra este unul dintre cele mai puternice telefoane Android

Da, samsung s24 ultra este unul dintre cele mai puternice telefoane Android. Spre deosebire de modelele mid-range mai ieftine, S24 și S24 Plus, pe care se regăsește procesorul Exynos 2400, S24 Ultra este echipat cu un Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core.

Datorită acestuia, dar și altor componente pe care Samsung le-a ales, performanțele îi sunt extrem de bune. Merită lăudată și memoria RAM foarte rapidă, care ajunge de această dată la 12GB, dar și controlerul de stocare UFS 4.0 care duce performanța memoriei flash la niveluri superioare controlerului NVMe al iPhone-ului, printre cele mai rapide de pe piață în prezent.

S24 Ultra atinge 2200 MB/s în citire, în timp ce, spre exemplu, unul dintre cele mai bune iPhone-uri ca iPhone 15 Pro se oprește la 1450 MB/s. Trebuie doar să copiezi 1000 de fotografii din folderul de fotografii într-un subfolder pentru a-ți da seama cât de rapidă este stocarea și cum se comportă, de fapt, telefonul S24 Ultra. Senzorul de amprentă de sub ecran, în plus, pare chiar mai rapid decât cel de pe S23 Ultra, care era deja excelent.

Samsung pune preț pe ceea ce oferă și reușește să impresioneze prin telefoane de top. Modelele de bază ale seriilor deja lansate sunt excelente, dar modelele ultra nu lasă loc de reproșuri. Dacă ai văzut peste tot acest telefon Samsung și te-ai gândit să-l cumperi, nu mai ezita de această dată. Samsung s24 ultra este, cu adevărat, un telefon puternic care-și merită laudele și popularitatea din plin.

Sursă foto – samsung.com

