Mădălina Crețan, soția regretatului trapper Nosfe (Vlad Darius Crețan) și-a deschis sufletul în podcastul lui Mihai Morar, “Fain & Simplu”. Acolo a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre cum decurge viața ei de când artistul nu mai este printre noi.

Nosfe s-a stins din viață pe 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani, în urma unui infarct miocardic.

„Unul dintre cele mai urâte lucruri este minciuna”

El a lăsat în urmă, pe lângă moștenirea muzicală, și o fetiță, Iris, în vârstă de șapte ani.

Soția artistului, Mădălina, cunoscută în rândul prietenilor și drept Lady Nosfe, i-a povestit lui Mihai Morar că a ales să-i spună fetei într-un mod cât mai sincer, chiar dacă este la o vârstă fragedă, că tatăl său a murit.

„Eu consider că pe această față a pământului, unul dintre cele mai urâte lucruri este minciuna, de orice fel. Chiar și atunci când pare că o facem ca să protejăm. Este tot o minciună care mai devreme sau mai târziu o să facă mult mai mult rău decât ar fi făcut adevărul la momentul potrivit.

Noi pe Iris nu am mințit-o absolut niciodată. Chiar dacă am avut limitările vârstei de foarte multe ori, acolo unde nu am putut să-i spunem adevărul absolut, i-am spus o parte, cu promisiunea că la momentul la care ea va fi suficient de mare o să vină și cealaltă parte.” – a dezvăluit soția artistului.

„Oricum, Iris a simțit!”

Mădălina Crețan a făcut apoi o mărturisire neașteptată, spunând că fiica lor a simțit că se va întâmpla ceva rău cu tatăl ei chiar în ziua în care el s-a stins.

“Oricum, Iris a simțit. În dimineața aceea am dus-o la o prietenă de ale ei. Și toată ziua respectivă, mi-a spus mămica fetei după, Iris spunea că vrea să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati.”

„Ce aș fi putut să-i spun?”

Lady Nosfe a mai spus că în afară de purul adevăr, nu există altă variantă în care să-i spui copilului că tatăl nu mai este pe lumea aceasta.

“Ce aș fi putut să-i spun? ‘Ne-a părăsit tati, a plecat cu altă femeie?!’ Nu știu, mi se pare că orice altă variantă pe care aș fi putut să i-o spun ar fi fost aberantă. Și atunci, pentru că ea știa și am vorbit foarte mult de tatăl mei, că a plecat la Doamne Doamne și i-am povestit mult de el.

Cu un an înainte ne-a murit motanul, pisicuța. Eram acasă toți trei și iarăși nu am avut cum să-i ascundem acest aspect. Sincer, consider că am luat decizia cea mai bună, de a-i spune acest lucru. Este adevărat că am îmbrăcat-o într-o poveste cât am putut eu de frumoasă…

Eu spunându-i fetei acest lucru am acceptat și că ea mă va vedea plângând. Pentru că s-a întâmplat asta. Atunci când ea a plâns și a spus că îi este dor de tati, poate, de multe ori, am reușit să fiu puternică.

Dar tot cu psihologul am ajuns la această etapă. Am învățat că eu nu trebuie să îi arăt ei falsitate, prefăcătorie sau o suprafață de gheață. Pentru că acesta este lucrul pe care ea îl va considera normal și natural și tot așa se va comporta și în viitor.

„Am plâns împreună”

Atunci când va avea emoții puternice, le va ține în interior și felul în care ar răbufni ulterior nu știu dacă ar fi unul prielnic. Și atunci, da, am plâns împreună. Am avut momente în care am plâns eu și m-a consolat ea. Am ales să împărțim și partea aceasta din viața noastră.” – a continuat soția regretatului Nosfe.

Prietenii artistului au rămas aproape de soția lui și de fetiță și au grijă de ele. Mădălina Crețan a mai precizat că muzica lui Nosfe va contribui la educația fetei într-o foarte mare măsură.

“În ultimele cinci luni de zile eu nu am mai putut, nu am mai vrut sau nu am mai simțit să mă proiectez într-un viitor foarte îndepărtat. Pentru că, uite cât este de instabilă viața. În momentul de față primim ajutor din două părți complet diferite. Pe de o parte sunt amintirile pe care le avem cu Darius și pachetul imens de filmulețe, videoclipuri, piese. Din care iris își va primi o foarte mare parte din educație. Cu toții am primit și primim educație de la muzică. Șia tunci, ea e norocoasă că are acest repertoriu de la tatăl ei.

„Mami, eu cred că viața asta este un vis”

Pe de cealaltă parte sunt prietenii lui Darius care, cumva, au devenit și prietenii mei, ne-au luat toți ca pachet. Mi se pare că Luca a lăsat prietenia cu Darius unde a rămas și a preluat-o cu Iris. Același lucru se întâmplă și cu ea. Mi-a spus la un moment dat că nu înțelege de ce Luca uneori când vorbește pare că e tati. Și mai sunt prieteni.”

La finalul întâlnirii cu Mihai Morar, Lady Nosfe a povestit un moment petrecut cu fiica ei în urmă cu câteva zile. Fetița i-a zis, la un moment dat, că i se pare că viața este un vis.

“Ieri mergeam cu Iris în mașină și mi-a zis așa – ‚Mami, eu cred că viața asta este un vis’. Am întrebat-o ce fel de vis? ‘Păi cred că este un vis uneori ok, uneori urât și uneori incredibil de frumos. Și mie mi se pare că, de fapt, realitatea este atunci când dormim. În rest totul este un vis’.”

