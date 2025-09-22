  MENIU  
lona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit 101 ani. Cum a fost sărbătorită: „Este un lucru extraordinar. Se reunește toată familia"

Ilona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit frumoasa vârstă de 101 ani, iar familia i-a pregătit o aniversare emoționantă. Antrenorul de fotbal și rudele apropiate s-au reunit în Ungaria pentru a-i fi alături la această vârstă impresionantă. Iată cum a fost sărbătorită femeia care i-a dat viață fostului jucător de fotbal!

La jumătatea lunii septembrie, familia Boloni a avut un motiv special de sărbătoare, deoarece Ilona, mama cunoscutului antrenor de fotbal Ladislau Boloni, a împlinit frumoasa vârstă de 101 ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, rudele s-au adunat pentru a-i fi alături la această aniversare unică. Petrecerea pentru ziua ei de naștere a avut loc în Ungaria, iar Ilona a fost însoțită de întreaga familie. Iată cum arată în prezent femeia care i-a dat viață fostului mare jucător de fotbal român!

lona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit 101 ani

lona, mama lui Ladislau Boloni, a împlinit venerabila vârstă de 101 ani pe data de 6 septembrie, iar momentul nu a trecut neobservat. O săptămână mai târziu, mai exact pe 13 septembrie 2025, toți cei apropiați s-au strâns în Ungaria, la Hernand, pentru a-i fi alături femeii care i-a dat viață fostului mare jucător de fotbal român.

Deși viața ei nu a fost deloc ușoară pentru ea, Ilona Boloni și-a pus mereu copiii pe primul loc. Acum, cei dragi au vrut să îi arate recunoștința și să o sărbătorească exact așa cum merită.

Ladislau Boloni mama

„Este un lucru extraordinar. Îi vom marca aniversarea pe 13 septembrie, în Ungaria, atunci când se reunește toată familia”, spunea fostul jucător de fotbal înaintea evenimentului, pentru golazo.ro.

Antrenorul de fotbal vorbește zilnic la telefon cu mama lui

La bătrânețe, Ilona trăiește alături de fiul ei mai mare, Istvan, dar legătura cu Ladislau Boloni rămâne foarte puternică. Chiar dacă el locuiește în Franța, cei doi vorbesc zilnic la telefon.

Antrenorul de fotbal român a povestit de mai multe ori că mama lui a fost și rămâne cel mai important sprijin al său.

Ilona Boloni a avut o viață plină de încercări

Ilona Boloni a trecut prin multe necazuri de-a lungul timpului. Rămasă singură cu doi copii după ce soțul i-a murit la doar 52 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale apărute la un meci al lui Ladislau Boloni, femeia a fost nevoită să țină familia pe picioare.

La doar câteva zile după tragedie, antrenorul de fotbal și fratele lui, Istvan, și-au pierdut tatăl, iar familia, nepregătită pentru o asemenea lovitură, a rămas cu multă durere în suflet.

Ca să își întrețină băieții, Ilona a lucrat la Târnăveni, unde fabrica mingi de cauciuc pentru fotbal. A fost un serviciu solicitant, dar știa că trebuie să aibă grijă de copiii săi. După orele de muncă, femeia continua să se ocupe de casă și de socrul bolnav.

Mai mult decât atât, greutățile au însoțit-o încă din copilărie pe Ilona Ladislau, deoarece tatăl ei a fost executat în anul 1949, iar mama sa a fost trimisă la muncă silnică pe șantierul Canalului Dunăre din Marea Neagră.

Sursa foto: Facebook

