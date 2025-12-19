  MENIU  
Gino Iorgulescu, detalii îngrijorătoare despre starea lui Dan Petrescu: „Se zbârlește pielea pe mine! Am aflat că e foarte grav!"

Raluca Vițu
Actualizat 19.12.2025, 10:24

Dan Petrescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de probleme serioase de sănătate. De când a plecat de la CFR Cluj, „Bursucul” s-a retras complet din spațiul public, iar apropiații confirmă că situația este mult mai gravă decât s-a știut inițial.

Dan Petrescu, omul care a adus cinci titluri consecutive în Gruia și a scris istorie în fotbalul românesc, se confruntă acum cu cea mai grea provocare a vieții sale. Deși detaliile medicale nu sunt publice, mesajele celor apropiați arată o situație delicată și o îngrijorare profundă.

Printre cei mai afectați de starea lui Dan Petrescu este Gino Iorgulescu, președintele LPF și un vechi prieten al fostului internațional. Cei doi au colaborat atât în perioada în care Petrescu juca la FC Național, cât și atunci când a antrenat echipa.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu. Se zbârlește pielea pe mine”, a declarat Iorgulescu pentru ProSport.

Oficialul LPF recunoaște că nu a mai avut puterea să vorbească direct cu Petrescu după ce a aflat cât de gravă este situația.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a mărturisit acesta.

Suspiciuni privind tratamente dificile

Gino Iorgulescu lasă să se înțeleagă că problemele de sănătate ale lui Petrescu ar putea necesita tratamente complexe, posibil chiar chimioterapie, deși nu există o confirmare oficială.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus președintele LPF.

Declarațiile sale au amplificat îngrijorarea din jurul fostului antrenor, care nu a mai apărut în public de luni bune.

Presiunea de la CFR Cluj, un factor care l-ar fi afectat

Iorgulescu consideră că și tensiunile acumulate în perioada petrecută la CFR Cluj au contribuit la degradarea stării de sănătate a lui Petrescu. Problemele financiare ale clubului și presiunea rezultatelor ar fi pus o povară uriașă pe umerii antrenorului.

„Iei campionatul de cinci ori și te trezești la un moment dat că jucătorii nu sunt plătiți și trebuie să gestionezi tu ca antrenor chestia asta. Ca antrenor, trebuie să îi ai la zi plătiți ca să ai de ce să îi forțezi”, a explicat Iorgulescu, referindu-se la situația din Gruia.

Ultimul meci al lui Petrescu la CFR a fost returul cu Hacken, pierdut drastic, moment care a marcat și ieșirea echipei din Conference League.

