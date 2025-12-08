Ce se întâmplă cu Dan Petrescu. Antrenorul a slăbit 30 de kg în urma unor probleme de sănătate. Fiicele lui au venit din străinătate să îi fie aproape

Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme în ultima vreme, ca urmare a unor probleme de sănătate. Informația a apărut prima oară în urmă cu câteva săptămâni, iar acum au fost confirmate de o persoană apropiată antrenorului. Mai mult, fiicele lui au venit în România pentru a fi alături de tatăl lor. Acestea sunt stabilite în Anglia de ani de zile. Iată ce se întâmplă cu antrenorul.

Dan Petrescu, probleme de sănătate

Dan Petrescu a renunțat să mai fie antrenor al CFR Cluj în luna august a acestui an. El a declarat la acel moment că își dorește o pauză mai lungă.

Citește și: Soția lui Dan Petrescu arată fenomenal la 45 de ani. „Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică!” Cu ce se ocupă Adriana Petrescu

În urmă cu câteva săptămâni, Giovanni Becali a spus că antrenorul a slăbit 30 de kilograme și că nu se simte prea bine.

Acum, fiicele lui Dan Petrescu din prima căsătorie au venit în România pentru a fi alături de tatăl lor. Fetele lui Petrescu au 30, respectiv 27 de ani și sunt stabilite în Londra.

Deși nu se cunosc prea multe detalii cu privire la starea de sănătate a antrenorului, Cristian Balan, fost președinte CFR Cluj, a declarat că antrenorul se recuperează în aceste momente și face pași spre însănătoșire.

Tot el a fost cel care a dezvăluit că fetele lui Petrescu au venit în România pentru a avea grijă de tatăl lor.

„Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristian Balaj, pentru Cancan.ro.

A slăbit 30 de kilograme

Giovanni Becali a fost cel care a declarat, în sumă cu câteva săptămâni, că Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme. El spunea că nu știe ce se întâmplă cu antrenorul și speră să audă vești bune despre starea de sănătate a acestuia.

Citește și: Ce legătură există între Oana Zăvoranu și Dan Petrescu, afaceristul decedat în accidentul aviatic de la Milano

„Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit. Ori le-a pierdut ca să slăbească, că era gras, el întotdeauna a avut probleme cu șoldul”, declara Giovanni Becali la acel moment.

Dan Petrescu este căsătorit de 17 ani cu Adriana și au împreună o fiică, pe nume Jennifer. Cele două locuiesc în Dubai, așa că în România, antrenorul era singur, motiv pentru care fetele lui din prima căsnicie au venit în România să fie alături de el.

Urmărește-ne pe Google News