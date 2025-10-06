Fiica lui Leonard Doroftei a împlinit 22 de ani. Ce frumoasă este Vanessa! Ce facultate urmează tânăra

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, și-au sărbătorit sâmbătă, 4 octombrie, unica fiică, Vanessa, care a împlinit 22 de ani.

Vanessa Doroftei a împlinit 22 de ani. Ce facultate urmează tânăra

Vanessa Doroftei a împlinit 22 de ani pe 4 octombrie. Cu această ocazie, tatăl ei, Leonard Doroftei, a publicat un portret de familie. În imagine apar fostul campion mondial WBA, soția lui, Monica, și unica lor fiică, Vanessa.

„La mulți ani Vani!”, a scris fostul pugilist în dreptul postării care a strâns mii de aprecieri și comentarii.

Vanessa Doroftei este studentă la Drept, mai exact la Universitatea Nicolae Titulescu din București.

„Întodeauna mi-a plăcut acest domeniu. Îmi place foarte mult și chiar vreau să rămân pe partea asta de Drept. Nu știu încă ce voi face în viitor, dacă voi fi avocat sau magistrat. Dar îmi place foarte, foarte mult, momentan”, spunea Vanessa Doroftei în noiembrie anul trecut, pentru Cancan.ro.

Ce fel de tată este Leonard Doroftei

În cadrul aceluiași interviu, Vanessa a spus ce fel de tată este Leonard Doroftei.

„Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi. Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aș putea să-l spun lui, să reacționeze prost în legătură cu băieții. Mama și tata mă susțin în tot ceea ce fac”, a mai spus Vanessa, pentru sursa citată.

În trecut, Leonard Doroftei a fost întrebat dacă Vanessei i s-a propus să devină model, având în vedere că a moștenit frumusețea mamei sale.

„E tânără, are o viață în față și poate să facă ce vrea. Noi suntem lângă ea și o susținem. Căci asta înseamnă familia, nu? (…) S-au schimbat vremurile acum, nu poți să le spui la copii ce să facă… Ei știu cel mai bine. Atâta timp cât ea e fericită… E fericită, are proiecte pentru viitor, Doamne ajută! (…) Am copii cuminți, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu mai sunt niște copii, sunt mari, deci nu pot să le mai spun eu ce să facă“, spunea Leonard Doroftei în septembrie 2024, pentru Cancan.ro.

Leonard și Monica Doroftei au trei copii împreună, pe Adrian, Alexandru și Vanessa. Fiul cel mare activează în domeniul imobiliar, iar fiul mijlociu a urmat Facultatea de Fizică la Măgurele. Din partea fiului mijlociu, fostul pugilist și soția lui au și un nepot.

